Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe

A cseh haderő bejelentése szerint a Náměšť nad Oslavou-i 22. helikopterbázisról két AH-1Z Viper harci helikoptert vezényelnek Lengyelországba 2026 júniusától. A gépek az előző, három hónapos rotációban szolgáló UH-1Y Venom többcélú helikoptereket váltják fel. Ez minőségi ugrást jelent Prága NATO-hozzájárulásában, hiszen a támogató feladatkörű szállítóeszközök helyett immár

kifejezetten fegyveres felderítésre, gyorsreagálásra és alacsonyan repülő célok megsemmisítésére tervezett harci helikoptereket vetnek be.

A missziót hónapokig tartó felkészülés előzte meg, amely a Vortex elnevezésű minősítő gyakorlattal zárult. A kiképzés során a 22. helikopterbázis állománya teljesítette a NATO szigorú követelményeit, és igazolta harckészültségét. A gyakorlat magában foglalta a nemzetközi környezetben végzett küldetéstervezést, a tábori körülmények közötti üzemelést, a felsőbb parancsnoksággal való kommunikációt, valamint a fogadó országgal és a szövetséges erőkkel való koordinációt is.

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