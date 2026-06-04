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Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe
Globál

Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe

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Csehország története során először telepít AH-1Z Viper harci helikoptereket külföldi hadműveleti területre. A gépek júniustól Lengyelországban erősítik majd a NATO keleti szárnyának légtérvédelmét, felváltva a korábban ott állomásozó UH-1Y Venom helikoptereket - írta az Army Recognition.

A cseh haderő bejelentése szerint a Náměšť nad Oslavou-i 22. helikopterbázisról két AH-1Z Viper harci helikoptert vezényelnek Lengyelországba 2026 júniusától. A gépek az előző, három hónapos rotációban szolgáló UH-1Y Venom többcélú helikoptereket váltják fel. Ez minőségi ugrást jelent Prága NATO-hozzájárulásában, hiszen a támogató feladatkörű szállítóeszközök helyett immár

kifejezetten fegyveres felderítésre, gyorsreagálásra és alacsonyan repülő célok megsemmisítésére tervezett harci helikoptereket vetnek be.

A missziót hónapokig tartó felkészülés előzte meg, amely a Vortex elnevezésű minősítő gyakorlattal zárult. A kiképzés során a 22. helikopterbázis állománya teljesítette a NATO szigorú követelményeit, és igazolta harckészültségét. A gyakorlat magában foglalta a nemzetközi környezetben végzett küldetéstervezést, a tábori körülmények közötti üzemelést, a felsőbb parancsnoksággal való kommunikációt, valamint a fogadó országgal és a szövetséges erőkkel való koordinációt is.

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