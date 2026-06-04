Talányos kijelentést tett Trump embere Grönlandról: „egyelőre” Dániához tartozik

Az amerikai külügyminisztertől azt kérdezték, tudja-e, hogy Grönland Dánia része, mire azt válaszolta:

Egyelőre.

Rubio kitért a kérdés elől, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van-e területszerzésre a NATO-n belüli védelemhez, és inkább a Dániával, valamint Grönlanddal zajló egyeztetésekre hivatkozott.

Jelenleg is tárgyalásokat folytatunk Grönlanddal és Dániával a sziget kollektív védelmi célú felhasználásáról

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy Grönland a rakétavédelem kulcsfontosságú eleme. Az amerikai diplomácia vezetője szerint a megbeszélések jó irányba haladnak, és a közeljövőben kedvező fejlemények várhatók.

A nyilatkozat szinte egybeesett azzal, hogy Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerdán bejelentette az új koalíciós kormány megalakulását, véget vetve a hónapok óta tartó belpolitikai bizonytalanságnak. Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter megőrizte tisztségét, így várhatóan a továbbiakban is ő képviseli majd Koppenhágát a Washingtonnal folytatott, Grönlandot érintő tárgyalásokon.

Donald Trump januári, Grönland megszerzésére irányuló kísérlete komoly feszültséget váltott ki az európai szövetségesek körében. Dánia emiatt készenléti terveket is kidolgozott arra az esetre, ha az Egyesült Államok lépéseket tenne a területe ellen.

Rubio a meghallgatásán kitért a NATO július 7-én és 8-án esedékes ankarai csúcstalálkozójára is, mellyel kapcsolatban azt mondta, a legfontosabb lehet a szövetség történetében.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 02. Új kormány alakul Dániában, de a miniszterelnök marad

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images