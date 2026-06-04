Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Közel 600 drón vadászott célpontra az éjszaka leple alatt: nem kímélik egymást a háborúzó felek, sok az áldozat
Az elmúlt 24 órában Ukrajna számos régióját sújtották orosz támadások. A helyi hatóságok összesítése szerint a légicsapásokban legalább 16-an meghaltak és 86-an megsebesültek, a legtöbb civil áldozatról Herszon megyéből érkezett jelentés - írja a Kyiv Independent. Kijev közben továbbra is tűz alatt tartja a benzinhiánnyal küzdő Krímet, Szimferopolban hárman meghaltak.
Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Hosszú évek munkája vár Ukrajnára, de a tagállamokat tömörítő Európai Tanács megkezdi a csatlakozáshoz szükséges első tárgyalási klaszter megnyitására való felkészülést. Bár az orosz megszállás alatt álló ország már két éve tárgyal a csatlakozás lehetőségéről, Orbán Viktor volt miniszterelnök blokkolta az uniós szabályrendszerekkel való összehangolás formális megkezdését. A helyzet azután változott meg, hogy a Magyar Péter kormánya nagyjából három hét alatt le tudta egyeztetni Ukrajnával, hogy milyen elvárásai vannak az országban élő magyar kisebbségnek, és az ukrán vezetés garanciát vállalt ezek mielőbbi teljesítésére.
Félelmetes dróngyilkos fegyverek érkeznek a szomszédos országba, hatalmas üzletet kötött a német óriás
Románia egy 5,7 milliárd euró értékű szerződést írt alá a Rheinmetall vállalattal, amelynek keretében többek között Lynx alvázra szerelt Skyranger légvédelmi rendszereket szerez be. Ez a megállapodás a NATO fekete-tengeri szárnyának egyik legjelentősebb védelmi beszerzése, amely célzottan a drónok és az alacsony magasságban jelentkező légi fenyegetések elleni védelmi képességeket hivatott megerősíteni - számolt be az Army Recognition.
Különös hibrid tűnt fel Ukrajnában: modern nyugati fegyvert kapott a szovjet konzervdoboz
Ukrajna jelentős lépést tehetett páncélozott csapatainak korszerűsítésében, miután a 146. önálló javító- és műszaki mentőezred által 2026. június elején közzétett felvételeken egy szovjet gyártmányú BMP gyalogsági harcjárműre szerelt, spanyol fejlesztésű Guardian 30 távirányítású fegyvertorony látható. Ez a fejlesztés egy szélesebb körben is alkalmazható haditechnikai modernizációs stratégia része lehet - jelentette az Army Recognition.
Vonatot ért támadás a Krímben
Az annektált félsziget oroszok által kinevezett vezetője, Szergej Akszjonov közlése szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek egy agglomerációs vonatot ért ukrán dróntámadásban a Krím keleti részén.
(Reuters)
Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába
Az Egyesült Államok fontolóra vette a NATO nukleáris megosztási rendszerének keleti irányú kibővítését, aminek következtében a szövetség nukleáris elrettentő infrastruktúrájának egy része a hidegháború óta először kerülne közelebb Oroszország határaihoz. A lépés hátterében az Európában állomásozó amerikai erők átstrukturálása, valamint az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán megváltozott biztonságpolitikai környezet áll - jelentette az Army Recognition.
Béketárgyalás jöhet Putyinnal a háború végéről? Asztalhoz ülnének az európai nagyhatalmak, Zelenszkij is áldását adhatja
Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Kijevvel együttműködve azon dolgozik, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot. A három európai nagyhatalom úgy látja, hogy a helyzet alakulása a frontvonalon egyre erősíti Volodimir Zelenszkij pozícióját - értesült a tervről a Bloomberg névtelenséget kérő forrásoktól.
Oroszországon robbanhat ki az az EU–Kína háború, amire a legkisebb szüksége van most a kontinensnek
Az Európai Unió külügyi szolgálata négy kínai vállalat szankcionálását javasolja, mert azok közvetve támogathatták Oroszország háborús erőfeszítéseit – többek között az orosz árnyékflotta segítésével, vegyi anyagok és drónalkatrészek szállításával. A javaslatot egy úgynevezett "mini" szankciós csomag részeként a külügyminiszterek június 15-i ülésén fogadhatják el, miközben az EU már a szélesebb körű 21. szankciós csomagon is dolgozik. A kínai cégek mellett több Egyesült Arab Emírségekben, Törökországban és Azerbajdzsánban működő vállalat, valamint a Lukoil leányvállalatai is a listára kerülhetnek. A lépés tovább élezheti az amúgy is feszült EU–Kína viszonyt, miután Peking már korábban határozott ellenintézkedéseket helyezett kilátásba az újabb korlátozások esetére. Az új magyar kormány is egy feszült helyzetben találhatja magát a 21. szankciós csomaggal.
Jelentett Kijev is
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 293 drónnal támadta Ukrajnát.
Az ukrán légvédelemnek 264 pilóta nélküli repülőgépet sikerült lelőnie, bár 11 helyszínen 25 becsapódást rögzítettek, beleértve a ballisztikus rakétát. 12 helyen földre hulló dróntörmeléket jelentettek.
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium szerint csütörtökre virradó éjjel a légvédelem 272 ukrán repülőgép-típusú, pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.
Orosz tájékoztatás szerint a Brjanszk megyei Gyemjankiban egy nő életét oltotta ki dróntámadás.
A voronyezsi régió légterében 20 drónt semmisítettek meg az éjjel. Több Volga-parti város repülőterének forgalmát felfüggesztették.
(MTI)
Ismét a Krímet támadta Ukrajna, halálos áldozatok
Szergej Akszjonov, az annektált Krím félsziget Oroszország által kinevezett vezetője közölte, az ukrán erők célba vették Szimferopol egyik ipari, nem lakóövezeti részét.
Az ukrán támadásban hárman életüket vesztették, heten pedig megsérültek.
A Krím másik kulcsfontosságú városában, Szevasztopolban a kormányzói tájékoztatás szerint a légvédelem több mint 20 ukrán drónt semmisített meg. Bár személyi sérülésről nem érkezett jelentés, a lehulló drónroncsok több épületben is károkat okoztak a kikötővárosban mintegy 5 órán át tartó légiriadó alatt.
Mint megírtuk, a Krímben üzemanyag-jegyeket vezettek be, miután az ukrán dróntámadások megbénították a félszigetre vezető közúti utánpótlási vonalakat. A szevasztopoli benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, egyes településeken pedig napokig nem volt elérhető az üzemanyag.
Szerdán 8 ember meghalt, 10 utas pedig megsérült, miután Oroszország szerint ukrán dróntámadás ért egy buszt a Krímben. Kijev nem kommentálta a csapást.
(Reuters)
Dróntámadás Kijev agglomerációjában
Mára virradóra orosz drón csapott le egy ipari létesítményre Kijev megye Boriszpil régiójában, tüzet okozva a helyszínen és megsebesítve egy embert - közölte a helyi kormányzó.
A tűzoltás még folyamatban van.
(Kyiv Independent)
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