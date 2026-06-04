Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Az orosz védelmi minisztérium szerint csütörtökre virradó éjjel a légvédelem 272 ukrán repülőgép-típusú, pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

Orosz tájékoztatás szerint a Brjanszk megyei Gyemjankiban egy nő életét oltotta ki dróntámadás.

A voronyezsi régió légterében 20 drónt semmisítettek meg az éjjel. Több Volga-parti város repülőterének forgalmát felfüggesztették.

(MTI)