Titokzatos tengeralattjárók bukkantak fel a keleti nagyhatalom partjainál: csak találgatnak a szakértők

A nagyméretű, áramvonalas tengeralattjárót május végén és június elején észlelték a Csiangnan hajógyár szerelőrakpartja melletti kikötőmedencében. A sanghaji létesítmény elsősorban a nagyméretű felszíni hadihajók gyártásáról ismert, így nukleáris meghajtású tengeralattjárókat korábban nem építettek itt. Az új egység legfőbb jellegzetességei a rendkívül karcsú orr-rész, az X-elrendezésű kormánylapátok, valamint a minimálisra csökkentett toronyfelépítmény. Kína egyébként már korábban is kísérletezett toronyszerkezet nélküli tengeralattjárókkal, és egy ilyen korábbi prototípus jelenleg is a gyár rakpartján áll. Ez a különleges kialakítás feltehetően a hidrodinamikai ellenállás csökkentését szolgálja.

Nagyjából ezzel egy időben a Bohaj-tengernél található hulutaoi hajógyárban, amely kizárólag atommeghajtású tengeralattjárókat épít, szintén vízre bocsáthattak egy hasonló egységet.

Amennyiben két különböző helyszínen párhuzamosan indult meg ugyanazon típus sorozatgyártása, az a kínai hadiipar és haditengerészet kapacitásának újabb rendkívüli demonstrációját jelenti.

Az új tengeralattjáró nagyjából 120 méter hosszú és 10-11 méter széles, vagyis hosszabb, ám keskenyebb, mint a hulutaoi üzemben nemrég vízre bocsátott másik egység. Utóbbit februárban észlelték először, és a szakértők akkor még a régóta várt, 095-ös típusú (más néven 09V osztályú) atommeghajtású vadásztengeralattjáróként azonosították. Az új hajó megjelenésével viszont kérdésessé vált, hogy valójában melyik egység képviseli a valódi 095-ös típust.

Szakértők szerint kizárható, hogy ballisztikus rakétahordozóról van szó, mivel ahhoz jóval nagyobb hajótestre lenne szükség, különösen a hatalmas méretű, új JL-3 rakéták miatt. A meghajtás kérdése még tisztázatlan. A jármű méretei alapján a hagyományos atomreaktor alkalmazása tűnik a legvalószínűbbnek, ha ugyanis konvencionális meghajtással rendelkezne, azzal messze a világ legnagyobb dízel-elektromos tengeralattjárójának számítana. Felmerül egy köztes megoldás lehetősége is, mivel Kína jelenleg is fejleszt egy kisteljesítményű reaktoron alapuló, nukleáris levegőfüggetlen hajtásrendszert. Ezt a technológiát 2024-ben, a vucsangi hajógyárban épült, 041-es típusú Csou osztályú egységen tesztelték először, így

elméletileg ennél a típusnál is szóba jöhet, bár ennek kisebb a valószínűsége.

Miközben a nyugati haditengerészetek egyszerre mindössze egy-két tengeralattjáró építésével birkóznak, Kína az elmúlt öt évben körülbelül 15-20 egységet bocsátott vízre, köztük legalább nyolc új osztály tagjait. Mivel a kínai haditengerészet nem hozza nyilvánosságra az új fejlesztéseit, és sem a megrendelésekről, sem a vízre bocsátásokról nem ad ki hivatalos tájékoztatást, az elemzők továbbra is kénytelenek műholdfelvételekre és egyéb közvetett adatokra hagyatkozni.

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