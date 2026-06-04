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Történelmi változás kapujában az európai gázellátás, hamarosan átlép egy bűvös határt
Globál

Történelmi változás kapujában az európai gázellátás, hamarosan átlép egy bűvös határt

Portfolio
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MTI
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Az előrejelzések szerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) néhány éven belül az európai gázellátás több mint felét adhatja, miközben pár éve még csak a harmadát tette ki - írta meg az MTI.

Andreas Schröder, az ICIS piacelemző vállalat gázpiaci szakértője a dpa német hírügynökségnek elmondta:

előrejelzésük szerint az LNG aránya Nyugat- és Közép-Európa gázfelhasználásában a tavalyi 44 százalékról 2027-re 47 százalékra, 2029-re pedig 52 százalékra emelkedik

- miközben 2024-ben még csak 33 százalékát tette ki az ellátásnak.

A szakértő a tendencia fő okának a globális LNG-kínálat jelentős bővülését nevezte, különösen Észak-Amerikában. Véleménye szerint a kínálat növekedése olyan mértékű lesz, hogy gyorsan ellensúlyozhatja a katari szállítások átmeneti kiesését, miközben hosszabb távon alacsonyan tarthatja a cseppfolyósított földgáz árát.

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Az ICIS elemzése tizenkét ország piacát vizsgálta: az Egyesült Királyságot, Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Hollandiát, Belgiumot, Lengyelországot, Ausztriát, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot.

  • A korábban Gazprom Germania néven működő SEFE hat LNG-szállító tartályhajót bérel, és az Egyesült Államokból, Nyugat-Afrikából, Dél-Amerikából, a Közel-Keletről és Kelet-Ázsiából származó LNG-re rendelkezik hosszú távú szerződésekkel. A vállalat tájékoztatása szerint 2025-ben mintegy 180 hajórakomány LNG-t szállított ügyfeleinek.
  • Az Uniper jelenleg négy LNG-szállító hajót bérel, és 2025-ben saját adatai szerint 167 hajórakomány LNG-vel kereskedett. A vállalatnál az LNG-beszerzésért, -értékesítésért és infrastruktúráért felelős Niels Fenzl szerint a társaság a 2022-es energiaválság előtti évi 360 rakományos szint visszaállítására, illetve meghaladására törekszik. A vállalat hosszú távú beszerzési megállapodásokkal rendelkezik többek között az Egyesült Államokból és Ausztráliából származó gázra.
  • Az RWE tavaly mintegy 9 millió tonna LNG-t értékesített, ami számításai szerint 144 hajórakománynak felel meg. A társaság jelenleg Ausztráliából szerez be hosszú távon LNG-t, a jövőben pedig az Egyesült Államokból és várhatóan a Közel-Keletről is. A vállalat közlése szerint az Egyesült Államokban beszerzett LNG jelenleg főként Európába, míg az Ausztráliából vásárolt mennyiség elsősorban Ázsiába kerül. Saját LNG-szállító flottával az RWE sem rendelkezik, a szükséges szállítási kapacitásokat bérléssel biztosítja.
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