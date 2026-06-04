Úgy látszik, bevált Trump üvöltözése Netanjahuval: fegyverszünetet kötött Izrael

A friss bejelentés a hétfőn kialkudott részleges tűzszünetet követi, amely Libanon szerint magában foglalta Bejrút izraeli bombázásának felfüggesztését, amiért cserébe a Hezbollah nem támadta (volna) Izraelt.
A szerdai megállapodás értelmében a Hezbollahnak teljesen be kell szüntetnie a támadásokat, és valamennyi fegyveresének el kell hagynia az Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területeket a Litáni-folyóig bezárólag. Az Egyesült Államok támogatást nyújt a kísérleti övezetek kialakításához, amelyekben kizárólag a libanoni hadsereg gyakorolhat majd ellenőrzést, teljesen kizárva a nem állami fegyveres csoportokat.
A kísérleti biztonságizónák pontos működéséről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra több részletet.
A felek június 22-én folytatják a tárgyalásokat egy átfogó megállapodás érdekében.
A bejelentést megelőzően, szerdán legalább kilenc ember életét követelték izraeli légicsapások Dél-Libanonban. Köztük volt két mentős is, akiknek a járművét érte találat. Életét vesztette a libanoni hadsereg egyik katonája is, amikor egy drón eltalálta motorkerékpárját. Libanon szerint az izraeli hadsereg szándékosan támadja a katonáikat, járműveiket és állásaikat, miközben a libanoni egészségügyi tárca úgy számol, legalább 128 mentős és egészségügyi dolgozó halt meg az elmúlt három hónapban.
Ezzel párhuzamosan a Hezbollah rakétákat és drónokat indított Észak-Izrael irányába, amelyeket az izraeli légvédelem a saját beszámolói szerint sikeresen semlegesített. A szerda esti megállapodás előtt Izrael figyelmeztetett, hogy folytatják a csapásokat a Hezbollah ellen Bejrút déli külvárosában, amennyiben a fegyveres csoport Észak-Izraelt támadja.
A Hezbollah hivatalosan még nem reagált a washingtoni bejelentésre, de a szervezet politikai tanácsának tagja, Mahmúd Kamáti korábban úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy
nem ismerik el a washingtoni egyeztetéseket.
Kamáti hangsúlyozta, hogy álláspontjuk szerint ezek a tárgyalások nem érintik őket, és az eredményeiket sem fogadják el, mivel azokat már elvi alapon elutasították.
A diplomácia hátterében Donald Trump amerikai elnök áll, aki beszámolók szerint attól tart, hogy az izraeli hadművelet szabotálhatja Washington Teheránnal folytatott tárgyalását. A New York Post podcastműsorában megerősítette, hogy a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott
feszült telefonbeszélgetése vezetett a részleges tűzszünethez.
Trump felidézte, hogy egy adott ponton "felzaklatva" szólította fel az izraeli kormányfőt a harcok beszüntetésére. Az Axios hírportál arról írt, az amerikai elnök "kib------ őrültnek" nevezte Netanjahut, akit "mindenki utál", amiért folytatja az amerikai-iráni tárgyalásokat is veszélybe sodró libanoni offenzíváját. A CNBC-nek nyilatkozva Netanjahu úgy kommentálta a helyzetet, hogy a legjobb családokban is előfordulnak időnként "taktikai nézeteltérések", de mindig megoldják azokat.
Irán korábban arra figyelmeztetett, hogy bármilyen regionális tűzszünetnek ki kell terjednie Libanonra is. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy amennyiben folytatódnak a Bejrút elleni izraeli támadások, az iráni fegyveres erők készen állnak a harcok felvállalására.
Trump ugyanakkor azt jelezte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalásokat külön kívánja kezelni az izraeli-libanoni konfliktustól.
Libanon március 2-án keveredett bele az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háborúba, amikor a Hezbollah rakétákat lőtt Izraelre válaszul Irán legfelsőbb vezetőjének megölésére.
A libanoni egészségügyi minisztérium adatai alapján a konfliktus kirobbanása óta már legalább 3516 ember vesztette életét az országban. Az ENSZ jelentése szerint több mint egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására, miközben az izraeli evakuálási felszólítások már kiterjednek Libanon területének több mint egynyolcadára. Jeruzsálem közlése szerint a háborúban 26 izraeli katona és négy izraeli civil halt meg a határ mindkét oldalán.
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