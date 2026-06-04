Új ember kíséreli meg a lehetetlent Romániában

Tiszteletbeli tanácsadóját, Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, a parlamenten kívüli, jobboldali Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnökét bízta meg kormányalakítással csütörtökön Nicușor Dan román államfő.

Az elnök rövid sajtónyilatkozatban jelentette be döntését, csaknem egy hónappal az után, hogy a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Bolojan Nemzeti Liberális párti (PNL) pártelnök kormányát.

Az elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a parlamenti pártoktól független miniszterelnök-jelöltnek sikerül megszereznie a Nyugat-barát pártok támogatását az új szakértői kormány beiktatásához.

Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek az alkotmány szerint

tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra.

A PSD a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen azután buktatta meg a kormányt, hogy előzőleg otthagyta a koalíciót, minden miniszterét kiléptetve a kabinetből.

A kormánynak tagja volt még a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is.

A Krónika.ro beszámolója szerint Tomac a jelölését követően azt mondta, szakértőkből álló, technokrata kormányt akar bemutatni a parlamentben, nem politikai összetételű kabinetet.

Az erdélyi magyar portál ugyanakkor emlékeztet arra, hogy az államfővel folytatott e heti egyeztetéseken mind a PNL, mind az USR elnöke megerősítette, nem akarnak olyan kormányt támogatni, amelyben a PSD bármilyen formában képviselteti magát.

A PNL-nek, az USR-nek és az RMDSZ-nek együtt nincs abszolút többsége a parlamentben, ehhez vagy a PSD-t, vagy az AUR-t kellene maguk mellé venniük, de jelen pillanatban egyik lehetőség sem jöhet szóba.

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