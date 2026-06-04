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Újabb felvételek bukkantak elő: hatalmas robbanás rázta meg a nemzetközi repteret
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Újabb felvételek bukkantak elő: hatalmas robbanás rázta meg a nemzetközi repteret

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Újabb videó bukkant elő, amelyen tisztán látható a becsapódás pillanata, több szemszögből is.

Valósággal elárasztották a közösségi médiát azok a felvételek szerdán, amelyek megmutatták, hogy mekkora károkat okozott egy detonáció a kuvaitvárosi nemzetközi repülőtér termináljában. Ezeken már a robbanást követő állapotok voltak láthatóak, a terminál mennyezetén hatalmas lyuk keletkezett, a törmelék az utasváró csarnokra zuhant, többen megsebesültek, egy ember pedig az életét vesztette. Az újonnan előkerülő felvételek magát a becsapódás pillanatát is megmutatják, közvetlen közelről végigkövethető a teljes eset, méghozzá több szemszögből.

A felvételek egy másik állítást is egyértelműen megcáfolnak. Irán korábban azt állította, hogy nem az ő eszközük okozta a károkat, hanem az Egyesült Államok egyik Patriot légvédelmi rakétarendszerből kilőtt elhárító fegyver tévesztett cél. A videón

egyértelműen kivehető azonban, hogy szó sincs PAC-3-as rakétáról, hanem az iszlamista rezsim által kifejlesztett és előszeretettel használt Sahed-136-os drón csapódott be.

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