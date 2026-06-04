Újra a Fekete-tengeren vadásznak az ukrán drónok: eltalálták az oroszok egyik hajóját

A közösségi médiában terjedő videók alapján úgy néz ki, hogy az ukránok ismét a Fekete-tengeren kezdtek el orosz hadihajókra vadászni. Az elmúlt hónapokban relatíve csendes hadszíntéren egy orosz járőrhajót sikerült elkapni.

Az eredetileg Telegramon megjelent, onnan az X-re átszivárgott infrakamerás videón az látható, amint az ukrán fegyveres erők egyik nagy hatótávolságú drónja megtámad egy Szvetlijak-osztályú orosz járőrhajót.

BREAKINGUkrainian long-range drones have struck a Russian Svetlyak-class patrol ship near the Crimean BridgeSeveral Russian sailors were killed in the strikes. It’s the second Russian ship hit by Ukrainian drones over the past 24 hours (a frigate was hit in St Petersburg too) pic.twitter.com/AjY9PHo4gF https://t.co/AjY9PHo4gF — Visegrád 24 (@visegrad24) June 4, 2026

A felvételek alapján a relatíve kis méretű járművet pont a parancsnoki hídnál sikerült eltalálni, de a pontos károkról nem érkeztek felvételek. Kijev állítása szerint a hajót a kercsi híd közelében fogták el.

A Szvetlijak, vagy Projekt 10410 egy '80-as években szolgálatba állított járőrhajó. Moszkva jelenleg valamivel több, mint harminc darabot üzemeltet belőlük. A hasonló hajótípusok feladata első sorban a part menti infrastruktúra védelme, valamint a szabotőrvadászat, ezért egy 76 mm-es ágyún és AK-630M forgó csövű pontvédelmi rendszeren kívül csak könnyű fegyverzetet hordoz.

Érdemes megjegyezni, hogy az AK-630M-nek pont a drónok, és hasonló alacsonyan repülő lőszerek lelövése lenne a feladata.

Érdekesség az is, hogy az elérhető információk szerint a Fekete-tengeri Flotta kötelékében a hajótípusból egy sem teljesít szolgálatot, így valószínűleg egy másik alakulattól - esetleg az orosz partiőrségtől - vezényelték át.

Címlapkép forrása: Sasha Krotov via Wikimedia Commons