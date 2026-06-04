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Újra a Fekete-tengeren vadásznak az ukrán drónok: eltalálták az oroszok egyik hajóját
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Újra a Fekete-tengeren vadásznak az ukrán drónok: eltalálták az oroszok egyik hajóját

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A közösségi médiában terjedő videók alapján úgy néz ki, hogy az ukránok ismét a Fekete-tengeren kezdtek el orosz hadihajókra vadászni. Az elmúlt hónapokban relatíve csendes hadszíntéren egy orosz járőrhajót sikerült elkapni.

Az eredetileg Telegramon megjelent, onnan az X-re átszivárgott infrakamerás videón az látható, amint az ukrán fegyveres erők egyik nagy hatótávolságú drónja megtámad egy Szvetlijak-osztályú orosz járőrhajót.

A felvételek alapján a relatíve kis méretű járművet pont a parancsnoki hídnál sikerült eltalálni, de a pontos károkról nem érkeztek felvételek. Kijev állítása szerint a hajót a kercsi híd közelében fogták el.

A Szvetlijak, vagy Projekt 10410 egy '80-as években szolgálatba állított járőrhajó. Moszkva jelenleg valamivel több, mint harminc darabot üzemeltet belőlük. A hasonló hajótípusok feladata első sorban a part menti infrastruktúra védelme, valamint a szabotőrvadászat, ezért egy 76 mm-es ágyún és AK-630M forgó csövű pontvédelmi rendszeren kívül csak könnyű fegyverzetet hordoz.

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Érdemes megjegyezni, hogy az AK-630M-nek pont a drónok, és hasonló alacsonyan repülő lőszerek lelövése lenne a feladata.

Érdekesség az is, hogy az elérhető információk szerint a Fekete-tengeri Flotta kötelékében a hajótípusból egy sem teljesít szolgálatot, így valószínűleg egy másik alakulattól - esetleg az orosz partiőrségtől - vezényelték át.

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Címlapkép forrása: Sasha Krotov via Wikimedia Commons

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