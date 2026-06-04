Valóságos darázsfészekbe nyúlt bele Moszkva, a szomszédos atomhatalom veheti ennek hasznát

Kabulban 2021-ben vették át a hatalmat az iszlamista tálibok, miután az Egyesült Államok hadserege rendkívül kínos események után kivonult az országból. A szélsőséges vezetés a világ legtöbb országában azóta sincs elismerve, ezért minden diplomáciai lehetőséget igyekeznek megragadni. Az egyik ilyen az oroszokkal megerősített kapcsolat, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezetése egyre erőteljesebben közeledik az országhoz. Érdekesség, hogy a szomszédos Pakisztán sokáig támogatta a szélsőségeseket, ám az elmúlt években megromlott a viszony, szórványosan összecsapások is kitörnek a határvidéken a két ország fegyveresei között. Ennek fényében Iszlámábád számára

akár problémás is lehetne Moszkva és Kabul együttműködése, de a belső információk szerint ez mégsem terhes az atomhatalom számára.

A lapnak nyilatkozó pakisztáni tisztviselők arról számoltak be, hogy információk szerint az együttműködés az Afganisztánban található, orosz eredetű berendezések felújítására jött létre. Úgy értékelik, mindez nem lesz lényeges hatással a két ország közötti biztonsági egyensúlyra. Ugyanakkor ez az értesülés nem egyezik arról, amiről az afgán média beszámolt, ugyanis szerintük technológiaátadás, közös kiképzés és együttes védelmi projektet is emlegettek a karbantartás mellett. Zamir Kabulov, Oroszország afganisztáni különmegbízottja később pontosította, hogy ez elsősorban a műszaki felszerelések felújítására vonatkozik. Ezek nagy rése még az 1979-1989 közötti szovjet-afgán háborúból származik.

Pakisztán ugyanakkor aggódó szemmel nézi a szomszédos országban zajló folyamatokat, kifejezetten az országban aktív Tehrik-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezet miatt. Ahogy a nevük is jelzi, a radikálisok a szomszédos atomhatalomban igyekeznek szintén iszlamista hatalmat kialakítani, emiatt vannak állandóan véres határincidensek Afganisztánnál. Iszlámábád egész pontosan azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt a terroristáknak. Ezekre a légiereje bevetésével reagál az atomhatalom. A tálibok azt remélik a friss paktumtól, hogy mostantól nem merik ezt bevetni az ország ellen, mivel légvédelmi képességeket kaphatnak Moszkvától.

Az Oroszországgal kötött biztonsági megállapodás semmilyen módon nem fogja Afganisztánt olyan mértékben felhatalmazni, hogy az megakadályozhassa... a jövőben Pakisztánból érkező esetleges légicsapásokat, amelyek terrortáborokat céloznak meg

– reagálták erre névtelen pakisztáni tisztviselők, és hozzátették, hogy a paktum inkább szimbolikus lehet.

Éppen emiatt nem is törekszik Iszlámábád a fegyverszállítmányok megakadályozására. Pakisztán egyben hangsúlyozza, hogy az afgán vezetés stabilizálódása lehet a megoldása a térségben aktív terrorszervezetek elleni hatékony fellépéshez, ráadásul Oroszország az iszlamista radikalizmus terjedésében hasonló elveket vall, mint a dél-ázsiai hatalom.

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