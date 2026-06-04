Visszadobta a tűzszüneti javaslatot Irán csatlósa: szólnak tovább a fegyverek

A Hezbollah elutasította a Libanon és Izrael között amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás feltételeit - jelentette ki csütörtökön Náim Kászem, a libanoni síita szervezet vezetője.

A libanoni televízióban felolvasott nyilatkozatában Kászem azt mondta, hogy

a Washingtonban bejelentett megállapodás a Hezbollah számára "megadással, vereséggel és az ellenség céljainak megvalósításával" érne fel.

Úgy vélte, hogy a közzétett terv valójában egy olyan forgatókönyv, amely "a libanoni nép egyik részének a megsemmisítését, a többinek pedig a leigázását" szolgálja.

A Hezbollah vezetője hangsúlyozta, hogy szervezete nem vállalt kötelezettséget a harcok beszüntetésére, mert a tűzszünet alapfeltétele az izraeli támadások leállítása és az izraeli csapatok kivonulása Libanon területéről. Kászem rámutatott: amíg a dél-libanoni településeket támadások érik, és lakóik nincsenek biztonságban, addig Észak-Izrael sem lehet biztonságban. A szervezet vezetője egyúttal arra szólította fel a bejrúti vezetést, hogy zárja le az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásokat, mert azok "nevetségesek és megalázóak".

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy az izraeli hadsereg folytatja szárazföldi hadműveleteit és légicsapásait Dél-Libanonban, és továbbra is támadni fogja a Hezbollah infrastruktúráját. Hangsúlyozta, hogy Izrael - Washington támogatásával - fenntartja katonai mozgásterét a térségben, az izraeli erők pedig a hét végén elfoglalt Beaufort-várnál létrehozott biztonsági zónában maradnak.

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