  • Megjelenítés
Visszadobta a tűzszüneti javaslatot Irán csatlósa: szólnak tovább a fegyverek
Globál

Visszadobta a tűzszüneti javaslatot Irán csatlósa: szólnak tovább a fegyverek

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Hezbollah elutasította a Libanon és Izrael között amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás feltételeit - jelentette ki csütörtökön Náim Kászem, a libanoni síita szervezet vezetője.

A libanoni televízióban felolvasott nyilatkozatában Kászem azt mondta, hogy

a Washingtonban bejelentett megállapodás a Hezbollah számára "megadással, vereséggel és az ellenség céljainak megvalósításával" érne fel.

Úgy vélte, hogy a közzétett terv valójában egy olyan forgatókönyv, amely "a libanoni nép egyik részének a megsemmisítését, a többinek pedig a leigázását" szolgálja.

A Hezbollah vezetője hangsúlyozta, hogy szervezete nem vállalt kötelezettséget a harcok beszüntetésére, mert a tűzszünet alapfeltétele az izraeli támadások leállítása és az izraeli csapatok kivonulása Libanon területéről. Kászem rámutatott: amíg a dél-libanoni településeket támadások érik, és lakóik nincsenek biztonságban, addig Észak-Izrael sem lehet biztonságban. A szervezet vezetője egyúttal arra szólította fel a bejrúti vezetést, hogy zárja le az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásokat, mert azok "nevetségesek és megalázóak".

Még több Globál

Megalakult a szlovén kormány, újra miniszterelnök lett Orbán Viktor szövetségese

Medve támadt emberre Szentannánál

Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy az izraeli hadsereg folytatja szárazföldi hadműveleteit és légicsapásait Dél-Libanonban, és továbbra is támadni fogja a Hezbollah infrastruktúráját. Hangsúlyozta, hogy Izrael - Washington támogatásával - fenntartja katonai mozgásterét a térségben, az izraeli erők pedig a hét végén elfoglalt Beaufort-várnál létrehozott biztonsági zónában maradnak.

Kapcsolódó cikkünk

Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Lefordult az olajár a tűzszünet hírére

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility