Zelenszkij elmondta, mire számít Ukrajna a „magyarországi változások” után

Az ukrán államfő esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Kijev teljesítette a rá eső feladatokat, és júniusban várja azoknak a tárgyalási fejezetcsoportoknak a megnyitását, amelyekre Ukrajna már felkészült.
Nagyon egyértelmű ütemtervünk lesz a tárgyalások folytatására, különösen a magyarországi változások után. Betartottuk az ütemtervet, és most, júniusban, nagy várakozással tekintünk azoknak a tárgyalási csoportoknak a megnyitása elé, amelyekre Ukrajna felkészült. Mi elvégeztük a ránk eső munkát. A következő lépés az Európai Unión múlik
– mondta Zelenszkij.
A tárgyalások előrehaladását érdemben segítette, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Budapest megállapodásra jutott Kijevvel a mintegy százezres kárpátaljai magyar közösség jogairól. Magyar Péter korábban egyértelművé tette, hogy a régóta húzódó kisebbségi vita rendezése nélkül Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához. Elődje, Orbán Viktor korábban határozottan ellenezte az ukrán tagságot.
Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán tisztségviselők naponta egyeztetnek az Európai Unióval a csatlakozási tervekről, amit az ország motivációja szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett. Emellett folyamatosan zajlanak a megbeszélések Ukrajna légvédelmének megerősítéséről, az Oroszország elleni szankciók összehangolásáról és a közös fegyvergyártásról is.
There is progress in our negotiations with the European Union regarding Ukraine’s membership. We will have a very clear schedule of opportunities for moving forward in the negotiations, especially after the changes in Hungary. We met the deadlines. Now, already in June, we… pic.twitter.com/0vfJDtP3uj https://t.co/0vfJDtP3uj— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026
Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images
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