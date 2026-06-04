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Zelenszkij elmondta, mire számít Ukrajna a „magyarországi változások” után
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Zelenszkij elmondta, mire számít Ukrajna a „magyarországi változások” után

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozott menetrendet ígért az uniós csatlakozási tárgyalásokra vonatkozóan, miután a ciprusi uniós elnökség bejelentette, hogy megkezdődött az első tárgyalási fejezetek megnyitásának előkészítése Ukrajnával és Moldovával – írja a Reuters.

Az ukrán államfő esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Kijev teljesítette a rá eső feladatokat, és júniusban várja azoknak a tárgyalási fejezetcsoportoknak a megnyitását, amelyekre Ukrajna már felkészült.

Nagyon egyértelmű ütemtervünk lesz a tárgyalások folytatására, különösen a magyarországi változások után. Betartottuk az ütemtervet, és most, júniusban, nagy várakozással tekintünk azoknak a tárgyalási csoportoknak a megnyitása elé, amelyekre Ukrajna felkészült. Mi elvégeztük a ránk eső munkát. A következő lépés az Európai Unión múlik

– mondta Zelenszkij.

A tárgyalások előrehaladását érdemben segítette, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Budapest megállapodásra jutott Kijevvel a mintegy százezres kárpátaljai magyar közösség jogairól. Magyar Péter korábban egyértelművé tette, hogy a régóta húzódó kisebbségi vita rendezése nélkül Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához. Elődje, Orbán Viktor korábban határozottan ellenezte az ukrán tagságot.

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Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán tisztségviselők naponta egyeztetnek az Európai Unióval a csatlakozási tervekről, amit az ország motivációja szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett. Emellett folyamatosan zajlanak a megbeszélések Ukrajna légvédelmének megerősítéséről, az Oroszország elleni szankciók összehangolásáról és a közös fegyvergyártásról is.

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Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

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