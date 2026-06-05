Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek

Mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határ menti városát, Narvát? Vajon a NATO az 5-ös cikkely szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észt városért nem érdemes atomháborúba keveredni. Ha azonban az utóbbi döntést hozná, nem lenne a kockázat hosszabb távon még nagyobb?

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A politikusok szeretnek félelmet kelteni az emberekben. Azt gondolják, akkor könnyebb őket befolyásolni és mindenekelőtt felsorakoztatni saját politikai nézeteik, pártjuk vagy kormányuk mögé. Kétségtelen, hogy ez a motiváció is szerepet játszik abban, hogy számos európai országban egyre többet beszélünk arról, hogy a Szovjetunió bukása óta sosem volt ilyen közel a harmadik világháború. De súlyos hiba lenne ennyivel elintézni ezt a jelenséget. Nem gondolom, hogy a harmadik világháború küszöbön állna. De meggyőződésem, hogy ritkán volt ennyire igaz Machiavelli örökérvényű mondása: ha békét akarsz, készülj a háborúra.

Meg kell tanulnunk együtt élni egy agresszív, természeténél fogva terjeszkedő hatalommal, amely minden tekintetben törpe, kivéve katonai erejét.

Oroszország történelme azt mutatja, ahogy Nagy Katalin meg is fogalmazta, hogy Oroszország csak akkor maradhat fent, ha folyamatosan terjeszkedik. Vlagyimir Putyin Oroszországára ez fokozottan igaz. Először is azért, mert vezetőiben, különösen Putyinban féktelen düh él amiatt, hogy a valaha létezett legnagyobb orosz birodalom, a Szovjetunió egyszerűen összeomlott. Ennek visszaállítása mindennél fontosabb számára. Százezrek vagy milliók halálát, az egész orosz nép szenvedését, nem beszélve más országok még ennél is nagyobb veszteségéről, hajlandó bekalkulálni azért, hogy a birodalom a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a Szovjetunió és csatlósai méreteinek, minél teljesebben újjáépüljön. Ez az orosz történelemben évszázadok óta jelenlévő „orosz világ” (russzkij mir) ideológiáját használja – nem igaz, hogy Putyin Oroszországának nincsen ideológiai töltése és hajtóereje –, amelynek kicsit talán leegyszerűsített változata értelmében minden föld, ahol oroszok élnek, Oroszországhoz kell hogy tartozzon. Sőt: minden föld, ahol valaha oroszok éltek, Oroszországhoz kell hogy tartozzon.

Szovjet és második világháborús szovjet győzelmi zászlókkal felvonuló hagyományőrzők Szentpéterváron 2026. május 7-én. Forrás: Maxim Spiridonov/Anadolu via Getty Images

Putyinról azonban sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy buta. Tudja, hogy egy átfogó támadás Európa ellen súlyos vereséggel végződne, és nem kizárt az sem, hogy Oroszország megsemmisülését eredményezé. Ezért él benne végtelen gyűlölet a NATO-val szemben:

pontosan tudja, hogy amíg a NATO létezik, hódító tervei kudarcra vannak ítélve. Ezért politikájának első célja a szövetség gyengítése, ideális esetben szétverése.

Ezt már Joszif Sztálin is fontosnak tekintette, és azóta minden szovjet és orosz vezető (talán Borisz Jelcint kivéve). Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ebben jelentős haladást ért el. A Fehér Ház lakója, Donald Trump ideológiai és nagyon rosszul felfogott hatalmi megfontolásokból rendszeresen kikezdi a szövetség egységét és hitelét. Nem gondolom, hogy a NATO szétverését akarná. De nem veszi észre, hogy – akarva-akaratlanul – számos lépésének és főleg nyilatkozatának ez az eredménye. Ebben számára nem kívánatos szövetségesekre akad egyes európai kormányokban, amelyek akár baloldalinak, akár radikális jobboldalinak nevezhetőek, de lényegük, hogy rosszul ítélik meg a helyzetet, önző és kisstílű hatalmi okokból lépéseikkel valójában szintén a NATO egységét és létét veszélyeztetik.

A NATO-nak sok gondja van, számos kihívással kell szembenéznie. Ezért minden korábbinál fontosabb, hogy a potenciális ellenség ne kételkedjen abban, hogy ha támadás éri a szövetség bármely országát, arra egységes és határozott választ fog adni. Márpedig Trump és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kijelentései és néha tettei a szövetség hitelességet veszélyesen aláássák, aminek eredményeképpen Putyin felbátorodik és elkezdi mérlegelni: lehet, hogy mégis nekikezdhetek a nagy álom megvalósításának?

Mint mondtuk, Putyin nem buta. Nagyon nagy valószínűséggel nem fog frontális támadást intézni a NATO vagy a NATO által fontosnak tartott országok ellen. Éppen elég neki Ukrajna. De nehezen tud ellenállni annak a csábításnak, hogy legalább elkezdi a folyamatot és ezzel teszteli a NATO-t.

Vajon hogyan reagál a szövetség egy nagyon korlátozott katonai műveletre valamelyik számára fontos ország, ne adj’ isten valamelyik tagja ellen?

Nem egy csábító célpont létezik. A leginkább alacsonyan függő gyümölcs, amit ebből adódóan könnyű leszüretelni, Narva.

Észtország és Oroszország határa a Narva folyónál. Balra az észtországi Hermann-vár Narva városában, jobbra az oroszországi Ivangorodi vár Ivangorod városában. Forrás: Getty Images

Narva egy észt város az orosz határon. Észtország területét itt a Narva folyó kettészeli. És ami a legfontosabb: a folyón túl oroszul beszélő emberek lakják. Már Nagy Péter óta fáj erre a területre Oroszország foga. Mi történne, ha Narva lakossága, természetesen önként, kikiáltaná a „Narvai Népköztársaságot”? És ezzel egy időben, ahogy Kelet-Ukrajnában is láttuk, megjelennének a „kis zöld emberkék”, akiknek segítségével létrejöhetne az új „állam” hadserege. 2014-ben és utána is a Nyugat tétlenül szemlélte az eseményeket. A Krím elfoglalásakor megakadályozta, hogy az ukránok ellenálljanak. Az akkori helyi erőviszonyok ismeretében kijelenthetjük, kudarcot vallott volna a Krímben. És százszor meggondolta volna, hogy folytassa, kiterjessze-e az agressziót Kelet-Ukrajnában. Sőt: a rossz emlékű minszki megállapodással tulajdonképpen, Neville Chamberlain brit miniszterelnök példáját követve, behódolt az agresszornak, elárulta Ukrajnát. Az appeasement (megbékítés) természetesen itt sem működött – hála az ukrán nép hősiességének.

Ráadásul az orosz agresszió megindulása után, 2022 és 2024 között tudatosan akadályozta, korlátozta az ukrán haderő tevékenységét. Többször is volt olyan helyzet, amikor Ukrajna, megfelelő nyugati támogatás esetén, tulajdonképpen győzedelmesen zárhatta volna le a háborút, de a Nyugat, legfőképpen Joe Biden és Trump Amerikája, nem akarta Ukrajna győzelmét, pontosabban nem akarta Oroszország vereségét. Ezért éppen csak annyi támogatást nyújtott Ukrajnának, amennyi ahhoz pont elég volt, hogy ne szenvedjen döntő vereséget Oroszországtól, de arra már nem, hogy – bármilyen értelemben is – győztesen kerülhessen ki a háborúból. De nyugodtak lehetünk-e, hogy ebből tanult a Nyugat? Realizálja-e, hogy a megbékélés politikájának háború a vége? Meghallja-e Winston Churchill figyelmeztetését, aki Chamberlainnek azt mondta: választhattatok a háború és a szégyen között; a szégyent választottátok, de megkapjátok a háborút is.

Ha Oroszország itt, Narvánál, sikerrel jár, akkor teljes joggal gondolhatja, hogy a NATO nem képes, mert nem hajlandó megvédeni tagjait bármely támadás ellen.

Brit katonák Észtországban 2026. február 2-án. Forrás: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

És ennek komoly valószínűsége van. Egyrészt abszolút nem zárható ki, hogy egyes NATO-tagállamok, akik messze vannak, és nem érzik fenyegetve magukat egy ilyen „mini orosz támadás” által, beleértve a Trump vezette Egyesült Államokat is, arra az álláspontra helyezkednek, hogy azért a párszáz négyzetkilométerért nem érdemes megkockáztatni a harmadik világháborút. Ez egy nagyon tetszetős érv. Biztos sokan bevennék. „Csak” annyiban hibás, hogy azt az üzenetet közvetíti a Kreml urának, hogy neki mindent szabad. Legközelebb próbáljon meg egy nagyobb méretű támadást indítani a tagállam(ok) ellen.

Éppen ezért most, holnap, de legkésőbb az ankarai csúcstalálkozón reagálni kell(ene) erre a veszélyre.

Igazából az lenne a jó, ha a NATO világossá tenné, hogy bármilyen méretű és jellegű támadás éri is bármelyik tagállamát, akkor is, ha ez a támadás nem nyíltan orosz egyenruhás katonák által történik, az ötödik cikkely értelmében fog reagálni. Ez valószínűleg nem lesz lehetséges. Nem fog ilyen konszenzus kialakulni Ankarában. Maximum arra számíthatunk, hogy a tagállamok megerősítik az ötödik cikkely érvényességét – és már ez is eredmény lenne.

Ha azonban ennyiben hagyjuk a problémát, nem tettünk semmit. Ezért célszerűnek tartanám, ha közvetlenül érintett országok, a potenciális célpontok – balti államok, Lengyelország, Moldova, Románia – kinyilvánítanák, hogy egy ilyen incidens, agresszió esetén közösen reagálnak akár fegyveres erő alkalmazásával is, akkor is, ha a NATO nem képes konszenzusra jutni. Tessék szíves lenni belátni, ez nem Oroszország ellen irányul. Hiszen ha Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai, adja isten, akkor miért zavarná egy ilyen nyilatkozat?

Be kell látnunk, hogy egy ilyen támadás bizony magában hordja az eszkaláció veszélyét, akár nukleáris háborúvá, ha úgy tetszik világháborúvá is fajulhat. Ellentétben azzal, hogy ha azonnali reagálással csírájában elfojtjuk az agressziót – hiszen Oroszország majdnem egészen biztosan nem lenne hajlandó nyíltan beállni egy ilyen helyzetben a lázadók mögé. Ebben az összefüggésben is meg kell ismételnem, amit már számtalanszor elmondtam, hogy ugyanis

az orosz-ukrán háború valamilyen formában történő rendezése után olyan biztonsági rendszert kell kialakítani, amely figyelembe veszi Oroszország valós érdekeit.

Az ehhez vezető második lépés – az első természetesen az orosz-ukrán háború befejezése – annak biztosítása, hogy Oroszország – jobb híján – lemondjon a további terjeszkedésről. Ezt azonban magától nem fogja megtenni; sose tette, pedig sok alkalommal lehetősége lett volna rá. Ezért kell nekünk segíteni Oroszországnak. Többek között azzal, hogy megmutatjuk, a terjeszkedés nem reális lehetőség többé. Tessék mást megoldást keresni a problémákra az ország és a nép boldogulásának érdekében. Ha ezt a mást megtaláljátok, mi lelkesen támogatni fogjuk. Sőt: segítünk is a kidolgozásában és megvalósításában.

De sajátos módon ezt csak abban az esetben remélhetjük, ha a NATO-nak sikerül összerendezni sorait, és akár az Egyesült Államok csökkent részvételével is hiteles elrettentést produkálni. A hitelességhez két komponens szükséges: erő és akarat. Az erő nagyjából megvan. Az akarat még nincs, legalábbis nem látszik.

Címlapkép: Abrams tank és brit katonák Észtországban 2026. február 3-án. Forrás: Ben Birchall/PA Images via Getty Images