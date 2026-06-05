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Átment a Szenátuson Donald Trump bevándorlási mesterterve: hamarosan akcióba lendülhet az elnök
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Átment a Szenátuson Donald Trump bevándorlási mesterterve: hamarosan akcióba lendülhet az elnök

Portfolio
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Az amerikai szenátus republikánus többsége 52–47 arányban megszavazta a Trump-kormány bevándorlási szigorításait finanszírozó, 70 milliárd dolláros törvénycsomagot. A szavazás előtt a demokraták órákig tartó módosítóindítvány-sorozattal igyekeztek sarokba szorítani a republikánus szenátorokat, ám végül egyetlen módosítás sem kapott elegendő támogatást - írta meg a New York Times.

A péntek hajnalban elfogadott jogszabályt a képviselőháznak már meg is küldték, amely várhatóan gyorsan zöld utat ad majd neki. A republikánusok közül egyedül Lisa Murkowski alaszkai szenátor szavazott nemmel, az összes demokratával együtt.

Az elfogadás azonban csak azután vált lehetővé, hogy a republikánus vezetés lecsillapította a heteken át tartó belső elégedetlenséget. Több republikánus szenátort is aggasztott Donald Trump azon terve, hogy egy 1,8 milliárd dolláros kártérítési alapot hozzon létre, amelyből állítása szerint a kormányzati visszaélések áldozatait kompenzálnák. A bírálók szerint ugyanakkor az alapból a 2021. január 6-i, Capitolium elleni támadás résztvevői is részesülhetnének kifizetésekben.

A demokraták számos szavazást kezdeményeztek, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzák a republikánusokat. Az említett kártérítési alap mellett a Fehér Ház báltermének egymilliárd dolláros átépítéséről, valamint a szövetségi lakásfinanszírozási hivatal vezetője, Bill Pulte nemzeti hírszerzési igazgatóvá történő kinevezéséről is nyilvános állásfoglalásra kényszerítették volna őket.

Bár több republikánus szenátor – köztük Susan Collins, Jon Husted, Dan Sullivan és Thom Tillis – egyes módosító javaslatoknál a demokratákkal szavazott, a kezdeményezések egyike sem érte el a szükséges 60 szavazatos küszöböt.

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A kártérítési alap korlátozásáról szóló indítvány végül 50–49 arányban bukott el, miközben Bill Cassidy louisianai szenátor saját javaslatát – amely az alapot kizárólag a január 6-i támadás során szolgálatot teljesítő rendőrök számára tette volna elérhetővé – mindössze öt republikánus támogatta.

A republikánusok a jogszabályt az úgynevezett költségvetési egyeztetési eljáráson (reconciliation) keresztül vitték végig, amely nem teszi lehetővé az obstrukciót. Erre azért kényszerültek, mert a demokraták megtagadták a bevándorlási szigorítások finanszírozását mindaddig, amíg nem korlátozzák a szövetségi ügynökök eljárási módszereit. John Thune többségi vezető a vitában arra igyekezett ráirányítani a figyelmet, hogy a demokraták egyetlen dollárt sem hajlandók megszavazni a határvédelemre és a bevándorlási törvények érvényesítésére.

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