Usakov azt állítja: folyamatos kapcsolatban van az amerikai diplomáciai csapattal, jelenleg egy személyes találkozót készítenek elő. Azt, hogy mikor kerülhet sor az amerikaiak látogatására, nem közölte.
Az utazást már előkészítjük”
– közölte az orosz elnök bizalmasa a TASZSZ hírügynökséggel.
Az amerikai diplomáciai csapat többször is járt Moszkvában, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról egyeztessenek, mióta Donald Trump 2025-ben elfoglalta az elnöki széket. Több béketerv is készült, de nem sikerült a háború végét érdemben közelebb hozni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már most kétszeresen túljegyezték az év legjobban várt tőzsdei bevezetését
Egy héten belül kiderülnek a részletek.
Bejelentés jött Moszkvából: folytatódnak a béketárgyalások
Hamarosan megérkezik az amerikai csapat.
Nagy dobásra készül a Revolut, kiderülhet, mennyit ér a neobank
Jöhet a másodlagos részvényértékesítés.
Átment a Szenátuson Donald Trump bevándorlási mesterterve: hamarosan akcióba lendülhet az elnök
Volt egy kis feszültség, még republikánus oldalon is.
Elutasította Putyin a béketalálkozót, azonnal lépett az ukrán elnök
Zelenszkij is válaszolt.
Kiderült, mikor csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez
Hivatalosan megkezdődött a csatlakozás előkészítése.
Trump drasztikus tisztogatásba kezd az amerikai hírszerzésnél
Szerinte fölösleges ennyi ember.
Csoportos létszámleépítést jelentett be a legnagyobb magyar betongyártó
Akár 45 ember is lapátra kerülhet.
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
Az MI Rendelet implementációja Spanyolországban
A spanyol kormány 2026. május 26-án fogadta el a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont
Győz a megszokás vagy jön az előrelépés?