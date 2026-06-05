Bejelentés jött Moszkvából: folytatódnak a béketárgyalások

Hamarosan Moszkvába utazik Steven Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump diplomáciai csapatának tagjai – jelentette be Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó.

Usakov azt állítja: folyamatos kapcsolatban van az amerikai diplomáciai csapattal, jelenleg egy személyes találkozót készítenek elő. Azt, hogy mikor kerülhet sor az amerikaiak látogatására, nem közölte.

Az utazást már előkészítjük”

– közölte az orosz elnök bizalmasa a TASZSZ hírügynökséggel.

Az amerikai diplomáciai csapat többször is járt Moszkvában, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról egyeztessenek, mióta Donald Trump 2025-ben elfoglalta az elnöki széket. Több béketerv is készült, de nem sikerült a háború végét érdemben közelebb hozni.

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