Bejelentést tett Irán: egyetlen dolgot várnak most Trumptól - Így oldható fel a patthelyzet

Az iráni vezetés magas rangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy
a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával.
A labda Trump oldalán pattog"
- fogalmazott, és hozzátette, hogy a döntést Irán bizalomépítő lépésként értékelné.
Ha Trump megállapodást akar Iránnal, akkor abban ez a 24 milliárd dollár egyfajta tesztként szolgálna a bizalomra, amelyet Irán elvár Trumptól. Ez olyan teszt, amelyen Amerikának át kell mennie, és akkor megnyílik az út"
- fogalmazott.
Mohszen Rezai kilátásba helyezte, hogy amennyiben az Egyesült Államok a háború folytatása mellett dönt, akkor Irán a konfliktust kiterjeszti a Perzsa-öböl területén túl, a Hormuzi-szorostól az Indiai-óceánig, valamint a Vörös-tenger és a Földközi-tenger térségére is.
A teheráni vezető tisztségviselő egyben kizárta annak lehetőségét, hogy Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezető találkozzon Donald Trumppal, aki csütörtökön újságírók előtt hajlandóságát hangoztatta egy személyes találkozóra, amennyiben létrejön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.
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