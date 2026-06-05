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Bejelentést tett Irán: egyetlen dolgot várnak most Trumptól - Így oldható fel a patthelyzet
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Bejelentést tett Irán: egyetlen dolgot várnak most Trumptól - Így oldható fel a patthelyzet

MTI
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Holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások - jelentette ki Mohszen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója, az ország korábbi alelnöke, az Iszlám Forradalmi Gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai hírtelevíziónak adott, pénteken sugárzott interjúban.

Az iráni vezetés magas rangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy

a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával.

A labda Trump oldalán pattog"

- fogalmazott, és hozzátette, hogy a döntést Irán bizalomépítő lépésként értékelné.

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Ha Trump megállapodást akar Iránnal, akkor abban ez a 24 milliárd dollár egyfajta tesztként szolgálna a bizalomra, amelyet Irán elvár Trumptól. Ez olyan teszt, amelyen Amerikának át kell mennie, és akkor megnyílik az út"

- fogalmazott.

Mohszen Rezai kilátásba helyezte, hogy amennyiben az Egyesült Államok a háború folytatása mellett dönt, akkor Irán a konfliktust kiterjeszti a Perzsa-öböl területén túl, a Hormuzi-szorostól az Indiai-óceánig, valamint a Vörös-tenger és a Földközi-tenger térségére is.

A teheráni vezető tisztségviselő egyben kizárta annak lehetőségét, hogy Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezető találkozzon Donald Trumppal, aki csütörtökön újságírók előtt hajlandóságát hangoztatta egy személyes találkozóra, amennyiben létrejön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

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