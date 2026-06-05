Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára

Az alakulat tájékoztatása szerint az egykor erősen megerődített, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló repülőtér logisztikai csomóponttá, valamint az ukrán területek ellen indított Sahed típusú csapásmérő drónok bázisává vált. Az ukrán drónkezelők közvetlen csapásokat mértek a repülőtéren lévő indítórendszerekre, szállítójárművekre és a személyi állományra, valamint a térségben állomásozó mobil tűzcsoportokra és légvédelmi egységekre is.

A megsemmisített célpontok között műszaki gépek, üzemanyag-szállító járművek és raktárak is szerepelnek, a művelet célja ugyanis a repülőtéri infrastruktúra megbontása és a kapacitások felszámolása. A közlemény szerint

az ukrán erők gyakorlatilag azt a bázist semmisítik meg, amely a repülőtér üzemeltetéséhez elengedhetetlen.

Szerahim "Falko" Horgyijenko, a művelet tervezésében részt vevő parancsnok aszimmetrikus megközelítésként jellemezte az akciót. Elmondása szerint viszonylag kis erők bevetésével sikerült megzavarniuk az ellenség hadműveleti és stratégiai terveit. Hozzátette, hogy az orosz erők korábban biztonságos hátországnak tekintették a repülőteret, ahonnan az ukrán városok elleni támadásokat készítették elő.

A donyecki repülőtér a 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai háború egyik korai szimbólumává vált, és azóta áll orosz ellenőrzés alatt. Az ukrán egység szerint a mostani művelettel valóságos csapdává változtatták a repülőteret a megszálló erők számára, akik így elveszítették a biztonságosnak hitt hátországukat.

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