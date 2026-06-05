Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Már az oroszok is kongatják a vészharangot: Kijev totális blokád alá vonhatja a kulcsfontosságú félszigetet
Az orosz Mk.ru lapban arról értekeznek az orosz katonai szakértők, hogy egyre világosabban körvonalazódik Ukrajna stratégiája. A helyzet viszont nem Moszkvának kedvez.
Putyin nem lesz ott a labdarúgó-világbajnokságon
Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára szerint Putyin nem utazik az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen a hamarosan kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. Korábban nem volt egyértelmű, hogy az államfő elutazik-e, mivel 2025 augusztusában Gianni Infantino, a FIFA elnöke invitálta az eseményre.
(Gazeta)
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... ukrán drón lelövését jelentette a moszkvai védelmi minisztérium péntekre virradóra. Kiemelték, hogy a támadás több oldalról érkezett, számos megyét érintett az akció. Ugyanakkor becsapódásokat nem jelentettek, bár jellemző, hogy ezeket letagadják, még az egyértelmű esetekben is.
Nagyszabású támadás indult Zaporizzsja ellen
Az oroszok nagyszabású támadást indítottak még június 4-én Ukrajna egyik legnagyobb városa, Zaporizzsja ellen. A jelentések szerint többségében sugármeghajtású Sahed-típusú drónokat vetettek be, például a Gerány-3-ast. Az eset azért is különleges, mert korábban ritkának számított, hogy sugármeghajtású drónokat vetik be nagy számban, de a jövőben vélhetően a jövőben növekedni fog az ilyen típusú támadások száma.
Folytatódik a szappanopera: a saját európai béketárgyalóját nevezte meg Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Gerhard Schröder, korábbi német kancellár lenne alkalmas arra, hogy béketárgyalóként jelenjen meg Európa részéről. Ugyanakkor kijelentette, hogy a kontinens országai nem vehetnek fel semleges szerepet, mivel maguk is fegyvereket szállítanak Ukrajnának. Ehelyett az lenne a feladatuk, hogy "meggyőzzék Kijevet a kompromisszumokról".
Túlzott oroszbarát viselkedése miatt az európai országok korábban már egyértelműen elutasították, hogy a korábbi vezető politikus képviselje a kontinenst.
(RBK)
Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára
Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó 14. önálló ezrede közleménye szerint folyamatos tűz alatt tartja a donyecki repülőteret - jelentette az EuroMaidanPress.
Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
Az orosz elnök egy sajtótájékoztatón beszélt, ahol szóba került az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer használata Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent.
Moszkva nem hívja meg Amerikát az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF)
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy a Kreml nem tervez külön meghívót küldeni az Egyesült Államoknak az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF). Kiemelte ugyanakkor, hogy a döntés az amerikai politikusok kezében van, mivel a delegációk maguk határoznak a részvételről. Nem kizárható tehát, hogy a szuperhatalom delegációja megjelenik a konferencián.
(TASzSz)
Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben
Sajtóértesülések szerint a Pentagon visszavonhatja a Tomahawk rakéták Németországba telepítésének tervét, mivel Washington attól tart, hogy Moszkva eszkalációként értékelné a lépést - írta meg a Politico.
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Mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határ menti városát, Narvát? Vajon a NATO az 5-ös cikkely szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észt városért nem érdemes atomháborúba keveredni. Ha azonban az utóbbi döntést hozná, nem lenne a kockázat hosszabb távon még nagyobb?
Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: BrightBird/Global Images Ukraine via Getty Images
Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
Más volt az indok, mint amire a legtöbben gondolnának.
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