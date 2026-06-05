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Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
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Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken

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Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó 14. önálló ezrede közleménye szerint folyamatos tűz alatt tartja a donyecki repülőteret - jelentette az EuroMaidanPress. Oroszország készen áll az Ukrajnával, Ukrajnáról való béketárgyalásokra, viszont Moszkva úgy látja, a másik oldalon nincs erre hajlandó partner – idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a TASZSZ hírügynökség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Már az oroszok is kongatják a vészharangot: Kijev totális blokád alá vonhatja a kulcsfontosságú félszigetet

Az orosz Mk.ru lapban arról értekeznek az orosz katonai szakértők, hogy egyre világosabban körvonalazódik Ukrajna stratégiája. A helyzet viszont nem Moszkvának kedvez.

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Már az oroszok is kongatják a vészharangot: Kijev totális blokád alá vonhatja a kulcsfontosságú félszigetet
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Putyin nem lesz ott a labdarúgó-világbajnokságon

Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára szerint Putyin nem utazik az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen a hamarosan kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. Korábban nem volt egyértelmű, hogy az államfő elutazik-e, mivel 2025 augusztusában Gianni Infantino, a FIFA elnöke invitálta az eseményre.

(Gazeta)

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... ukrán drón lelövését jelentette a moszkvai védelmi minisztérium péntekre virradóra. Kiemelték, hogy a támadás több oldalról érkezett, számos megyét érintett az akció. Ugyanakkor becsapódásokat nem jelentettek, bár jellemző, hogy ezeket letagadják, még az egyértelmű esetekben is.

(Izvesztyija)

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Nagyszabású támadás indult Zaporizzsja ellen

Az oroszok nagyszabású támadást indítottak még június 4-én Ukrajna egyik legnagyobb városa, Zaporizzsja ellen. A jelentések szerint többségében sugármeghajtású Sahed-típusú drónokat vetettek be, például a Gerány-3-ast. Az eset azért is különleges, mert korábban ritkának számított, hogy sugármeghajtású drónokat vetik be nagy számban, de a jövőben vélhetően a jövőben növekedni fog az ilyen típusú támadások száma.

(Militarnyi)

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Folytatódik a szappanopera: a saját európai béketárgyalóját nevezte meg Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Gerhard Schröder, korábbi német kancellár lenne alkalmas arra, hogy béketárgyalóként jelenjen meg Európa részéről. Ugyanakkor kijelentette, hogy a kontinens országai nem vehetnek fel semleges szerepet, mivel maguk is fegyvereket szállítanak Ukrajnának. Ehelyett az lenne a feladatuk, hogy "meggyőzzék Kijevet a kompromisszumokról".

Túlzott oroszbarát viselkedése miatt az európai országok korábban már egyértelműen elutasították, hogy a korábbi vezető politikus képviselje a kontinenst.

(RBK)

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Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára

Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó 14. önálló ezrede közleménye szerint folyamatos tűz alatt tartja a donyecki repülőteret - jelentette az EuroMaidanPress.

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Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára
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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen

Az orosz elnök egy sajtótájékoztatón beszélt, ahol szóba került az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer használata Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent.

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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
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Moszkva nem hívja meg Amerikát az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF)

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy a Kreml nem tervez külön meghívót küldeni az Egyesült Államoknak az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF). Kiemelte ugyanakkor, hogy a döntés az amerikai politikusok kezében van, mivel a delegációk maguk határoznak a részvételről. Nem kizárható tehát, hogy a szuperhatalom delegációja megjelenik a konferencián.

(TASzSz)

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Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben

Sajtóértesülések szerint a Pentagon visszavonhatja a Tomahawk rakéták Németországba telepítésének tervét, mivel Washington attól tart, hogy Moszkva eszkalációként értékelné a lépést - írta meg a Politico.

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Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben
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Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek

Mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határ menti városát, Narvát? Vajon a NATO az 5-ös cikkely szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észt városért nem érdemes atomháborúba keveredni. Ha azonban az utóbbi döntést hozná, nem lenne a kockázat hosszabb távon még nagyobb?

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Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek
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Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival. 

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza: 

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Címlapkép forrása: BrightBird/Global Images Ukraine via Getty Images

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