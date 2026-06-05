Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Gerhard Schröder, korábbi német kancellár lenne alkalmas arra, hogy béketárgyalóként jelenjen meg Európa részéről. Ugyanakkor kijelentette, hogy a kontinens országai nem vehetnek fel semleges szerepet, mivel maguk is fegyvereket szállítanak Ukrajnának. Ehelyett az lenne a feladatuk, hogy "meggyőzzék Kijevet a kompromisszumokról".

Túlzott oroszbarát viselkedése miatt az európai országok korábban már egyértelműen elutasították, hogy a korábbi vezető politikus képviselje a kontinenst.

(RBK)