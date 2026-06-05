Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben

Az eredeti megállapodást még a Biden-kormányzat kötötte meg, ám a Trump-adminisztráció két európai és egy amerikai tisztviselő beszámolója szerint attól tart, hogy

Oroszország megtorló intézkedésekkel válaszolna a precíziós fegyverek Közép-Európába történő telepítésére.

A döntés rendkívül kényes időszakban született meg, ugyanis Oroszország nukleáris csapásmérésre is alkalmas Iszkander rakétákat állomásoztat a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő kalinyingrádi exklávéban, Fehéroroszországba pedig olyan Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétákat telepített, amelyek percek alatt képesek elérni Európa bármely pontját.

Az amerikai aggodalmak hátterében ugyanakkor a fogyatkozó fegyverkészletek is meghúzódhatnak. Az Egyesült Államok az Irán elleni háború első heteiben több ezer Tomahawk és Patriot rakétát használt el. Pete Hegseth védelmi miniszter a kongresszusi meghallgatásán kiemelte, hogy az elhasznált hadianyag pótlása hónapokat vagy akár éveket is igénybe vehet. Friedrich Merz német kancellár is utalt már arra a német köztelevízióban, hogy nem számít a Tomahawkok érkezésére, mivel jelenleg maguknak az amerikaiaknak sincs elegendő készletük.

A rakéták körüli bizonytalanság egy tágabb amerikai csapatkivonási hullámba illeszkedik. A Pentagon idén tavasszal törölte ötezer amerikai katona Németországba vezénylését, ami az Ukrajna elleni orosz invázió előtti szintre csökkenti az ott állomásozó erők létszámát. Ez a döntés az európai döntéshozók és a republikánus párt védelmi kérdésekben keményvonalas politikusai körében egyaránt megdöbbenést keltett. A NATO katonai vezetőinek e heti negyedéves konferenciáján az Egyesült Államok

további csökkentéseket jelentett be, amelyek érintik az európai hadszíntéren állomásozó vadászgépek, drónok és haditengerészeti egységek számát is.

Németországot különösen érzékenyen érinti a kialakult helyzet, hiszen Berlin éppen a fegyveres erők modernizációján dolgozik az orosz fenyegetés miatt. Boris Pistorius védelmi miniszter közölte, hogy országa már másfél éve benyújtotta a hivatalos vásárlási kérelmet a Tomahawk rakétákra, ám azóta sem érkezett válasz Washingtonból. A tárcavezető a Tomahawk indítására alkalmas, Typhon típusú földi telepítésű rakétarendszer iránt is érdeklődött Pete Hegsethnél a júliusi washingtoni látogatása során, de erre sem kapott visszajelzést. A német haditervezők emiatt már európai alternatívákat keresnek a nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő képesség biztosítására, ugyanakkor tartanak attól, hogy az amerikai szerepvállalás csökkenése gyorsabb fejlesztéseket kényszerít ki, mint amilyen ütemben az európai védelmi ipar reagálni képes.

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