Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben

Az eredeti megállapodást még a Biden-kormányzat kötötte meg, ám a Trump-adminisztráció két európai és egy amerikai tisztviselő beszámolója szerint attól tart, hogy
Oroszország megtorló intézkedésekkel válaszolna a precíziós fegyverek Közép-Európába történő telepítésére.
A döntés rendkívül kényes időszakban született meg, ugyanis Oroszország nukleáris csapásmérésre is alkalmas Iszkander rakétákat állomásoztat a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő kalinyingrádi exklávéban, Fehéroroszországba pedig olyan Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétákat telepített, amelyek percek alatt képesek elérni Európa bármely pontját.
Az amerikai aggodalmak hátterében ugyanakkor a fogyatkozó fegyverkészletek is meghúzódhatnak. Az Egyesült Államok az Irán elleni háború első heteiben több ezer Tomahawk és Patriot rakétát használt el. Pete Hegseth védelmi miniszter a kongresszusi meghallgatásán kiemelte, hogy az elhasznált hadianyag pótlása hónapokat vagy akár éveket is igénybe vehet. Friedrich Merz német kancellár is utalt már arra a német köztelevízióban, hogy nem számít a Tomahawkok érkezésére, mivel jelenleg maguknak az amerikaiaknak sincs elegendő készletük.
A rakéták körüli bizonytalanság egy tágabb amerikai csapatkivonási hullámba illeszkedik. A Pentagon idén tavasszal törölte ötezer amerikai katona Németországba vezénylését, ami az Ukrajna elleni orosz invázió előtti szintre csökkenti az ott állomásozó erők létszámát. Ez a döntés az európai döntéshozók és a republikánus párt védelmi kérdésekben keményvonalas politikusai körében egyaránt megdöbbenést keltett. A NATO katonai vezetőinek e heti negyedéves konferenciáján az Egyesült Államok
további csökkentéseket jelentett be, amelyek érintik az európai hadszíntéren állomásozó vadászgépek, drónok és haditengerészeti egységek számát is.
Németországot különösen érzékenyen érinti a kialakult helyzet, hiszen Berlin éppen a fegyveres erők modernizációján dolgozik az orosz fenyegetés miatt. Boris Pistorius védelmi miniszter közölte, hogy országa már másfél éve benyújtotta a hivatalos vásárlási kérelmet a Tomahawk rakétákra, ám azóta sem érkezett válasz Washingtonból. A tárcavezető a Tomahawk indítására alkalmas, Typhon típusú földi telepítésű rakétarendszer iránt is érdeklődött Pete Hegsethnél a júliusi washingtoni látogatása során, de erre sem kapott visszajelzést. A német haditervezők emiatt már európai alternatívákat keresnek a nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő képesség biztosítására, ugyanakkor tartanak attól, hogy az amerikai szerepvállalás csökkenése gyorsabb fejlesztéseket kényszerít ki, mint amilyen ütemben az európai védelmi ipar reagálni képes.
Címlapkép forrása: Portfolio
Máris reagált Oroszország Volodimir Zelenszkij levelére
Elért a levél Moszkvába.
Zelenszkij elmondta, mire számít Ukrajna a „magyarországi változások” után
Az EU-s csatlakozással kapcsolatban.
Kivonultak a rendőrök a kelenföldi pályaudvarra, le is kapcsoltak 17 körözött bűnözőt
Kiemelt jelenlétet biztosítanak az újbudai csomópontnál.
Levelet küldött Putyinnak Volodimir Zelenszkij - Azt üzeni, ideje lezárni a háborút!
Konkrét javaslatokat tesz a kijevi vezető.
Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt
A civilek szerint ők már 2020 óta mérnek határértéket túllépő zajt.
Oroszország rászólt Magyar Péterre
Moszkva konkrét elvárásokat fogalmazott meg.
Közeli felvétel érkezett: brutális találatot kapott a Bojkij – Lángokban az orosz flotta korvettje
1000 kilométerre a határtól csaptak le Magyar madarai.
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
Az MI Rendelet implementációja Spanyolországban
A spanyol kormány 2026. május 26-án fogadta el a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia
Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál
Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkota Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont
Győz a megszokás vagy jön az előrelépés?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!