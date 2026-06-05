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Egyre durvább a konfliktus: lehet, hogy örökre elvesztette egyik legszorosabb szövetségesét Ukrajna
Globál

Egyre durvább a konfliktus: lehet, hogy örökre elvesztette egyik legszorosabb szövetségesét Ukrajna

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Ukrajnán áll, hogy rendezze a problémát, ami a Varsóval való kapcsolat megromlásához vezetett; ha ez nem történik meg, Lengyelország és Kijev kapcsolata innentől fogva tisztán üzleti lesz – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma este.

Ukrajna és Lengyelország közt jelentősen leromlott a viszony, mióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, elnevez egy ukrán különleges alakulatot a nácikkal kollaboráló Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről.” A katonai formáció a második világháború során több tízezer lengyel civilt mészárolt le.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma azt mondta: megérti, hogy az ukránok célja az volt, hogy megemlékezzenek azokról, akik az oroszok ellen harcoltak (a második világháborúban),

de elfogadhatatlan, hogy olyan embereknek állítanak pozitív emléket, akik közben lengyeleket mészároltak le.

Tusk a döntésből fakadó konfliktust „teljesen fölöslegesnek” nevezte és jelezte, hogy kapcsolatban állnak Kirillo Budanov ukrán elnöki kabinetfőnökkel a helyzet rendezése végett.

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Úgy látja ugyanakkor, hogy a rendezéshez Kijevnek kell lépnie, mivel az ő döntésük vezetett a konfliktushoz.

Tusk azt is hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó közt alapvetően szoros kapcsolat van és Lengyelország sok mindenben segíti Ukrajnát, a közös empátia jegyében.

Reméljük, hogy az érveink eljutnak Kijevbe. Ha nem, a kapcsolatunkat innentől fogva nem a megértés fogja keretezni, hanem kizárólag üzleti jellegű lesz”

– mondta a lengyel vezető.

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Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

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