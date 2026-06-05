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Elutasította Putyin a béketalálkozót, azonnal lépett az ukrán elnök
Globál

Elutasította Putyin a béketalálkozót, azonnal lépett az ukrán elnök

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz vezető gyenge reakciót adott nyílt levelére - szerinte a válasz azt mutatja, hogy Oroszország ismét a háborút választja. Az ukrán elnök újabb műveleteket hagyott jóvá, és európai, valamint amerikai partnereivel egyeztet a következő lépésekről - számolt be az Ukrinform.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy

az orosz fél sajnálatos módon ismét a háború mellett döntött,

és Putyin reakcióját gyenge válasznak nevezte, amely azt bizonyítja, hogy Moszkva nem akarja lezárni a konfliktust.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy véleménye szerint a világ nagy részében csalódást keltett az orosz elnök hozzáállása.

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Hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell az Oroszországba áramló pénzügyi forrásokat, és fokozni kell a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Az ukrán államfő jelezte, hogy diplomáciai stábjával egyeztetve több találkozót is előkészít az európai és amerikai partnerekkel. Elmondása szerint az európai szövetségesek már dolgoznak az Ukrajnát támogató újabb intézkedéseken.

Zelenszkij emellett meghallgatta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) éves beszámolóját is, és ennek alapján

újabb titkosszolgálati műveletek végrehajtását engedélyezte.

Putyin pár órája reagált Zelenszkij megkeresésére; közölte, hogy jelenleg nem látja értelmét a személyes találkozónak. Az orosz elnök szerint Kijevnek csupán az orosz offenzíva megállítása az érdeke, míg Oroszország tartós megállapodásokra törekszik.

Zelenszkij június 4-én intézett nyílt levelet az orosz elnökhöz, amelyben személyes találkozót javasolt a háború lezárása érdekében. Az ukrán elnök lehetséges helyszínként harmadik országokat – például Svájcot, Törökországot vagy valamelyik arab államot – jelölt meg, egyértelműen kizárva Moszkvát és Kijevet.

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Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

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