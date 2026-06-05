Felrobbantották az ukránok Oroszország egyik legmodernebb hajóját - Kiderült, mekkora a kár

Hónapokig tart majd, mire az oroszok megjavítják a tegnapelőtti ukrán dróncsapásban megsérült Bojkij korvettet - idéz egy katonai szakértőt az Ukrinform.

Andrij Rizsenko, az ukrán haditengerészet korábbi törzsfőnök-helyettese elmondta, hogy

az orosz Bojkij korvett nem semmisült meg, ám a keletkezett károk miatt legalább néhány hónapig biztosan nem térhet vissza a harci szolgálatba.

Ezt a hajótípust Oroszország jelenleg elsősorban a parti vizek járőrözésére, valamint az úgynevezett árnyékflotta egységeinek kísérésére használja.

A csapásról június 3-án Robert "Magyar" Brovdi, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka számolt be elsőként, és egy videófelvételt is közzétett a támadásról. Az akció egy kiterjedtebb hadművelet részét képezte, amely a Leningrádi terület számos katonai és infrastrukturális létesítményét, köztük a szentpétervári olajterminált is célba vette.

Rizsenko szerint a támadás a katonai jelentőségén túl komoly lélektani hatással is bírt, hiszen bebizonyította, hogy az ukrán erők képesek áttörni a többrétegű orosz légvédelmet, és fontos katonai célpontokat tudnak eltalálni a Balti-tenger térségében. A szakértő hozzátette, hogy az ukrán védelmi erők várhatóan részletesen elemzik majd a műveletet, hogy a jövőbeni hasonló csapásokkal tovább gyengítsék az ellenség harci potenciálját, valamint az árnyékflotta kíséretére vonatkozó képességeit.

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