Gyakorlatilag a teljes összeomlás szélére került az ukrán harcjármű-gyártás

A portál annak kapcsán ír a fejleményről, hogy a trend most úgy tűnik, megtört: három ukrán hadiipari vállalat kapott friss rendelést a kijevi vezetőktől.

Megjegyzik ugyanakkor:

továbbra is fennáll a helyzet, hogy a hadiipari vállalatok nagy része egyáltalán nem kapott megrendelést új páncélosokra, sőt, vannak olyan cégek, melyektől utoljára 2025 nyarán vásároltak.

A kialakult helyzet miatt egyes cégek, például a BTR-4-es csapatszállítókat gyártó harkivi Morozov gépgyár a csőd szélére kerültek.

A lap forrásai arról számolnak be: nem arról van szó, hogy nem kellenek többé harcjárművek a frontra, hanem arról, hogy nem volt rájuk pénz. A hadiipari szereplők remélik: az EU-s források megérkezésével most változik majd a helyzet. Vannak olyanok is, akik elmondják: a most leadott rendelések is inkább „szimbolikus” jelentőségek, nem nyújtanak érdemi anyagi segítséget a szenvedő fegyvergyáraknak, de hosszabb távon ez remélhetőleg változik majd.

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