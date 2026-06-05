Lecsaptak az ukrán drónok: Moszkva tehetetlennek tűnik

Továbbra sem csillapodnak az ukrán támadások a Krím katonai utánpótlása ellen. A legfrissebb felvételek szerint

a félsziget ellátását kiszolgáló vasútvonalra csaptak le két alkalommal.

A beszámoló szerint a mozdonyokat érte a támadás, amelyek a félsziget keleti és északi részét összekötő vonalon haladtak. Az ukránok kiemelték, hogy a drónokkal végrehajtott művelet során olyan járműveket vettek célba, amelyek katonai eszközöket szállítottak. A vonal kiemelkedően fontos, mivel a Krími hídhoz vezet, ezt köti össze a félsziget belső részeivel, innen támogatják a frontvonalon harcoló alakulatok ellátását felszerelésekkel és üzemanyaggal is. A támadásról felvételeket is nyilvánosságra hoztak:

A térség elleni támadás miatt már Oroszországban is egyre pesszimistább hangok jelentek meg, mivel egyelőre a moszkvai katonai döntéshozók nem tudtak reagálni a támadásokra, egyre nehezebb eljuttatni az eszközöket a területre. Néhány azt is felvetették, hogy az északi, szárazföldi összeköttetés után Kijev a Krími hidat veheti célba, erre utalnak az elmúlt időszak támadásai. Amennyiben ezt sikerülne az ukránoknak súlyosan megrongálni és hosszabb időre járhatatlanná tenni, az nagyon súlyos következményekkel járhat az orosz hadműveletek alakulására a jövőben.

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