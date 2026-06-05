Lehengerlően teljesít az ukrán légvédelem, de minden eddiginél nagyobb veszély fenyeget

Az ukrán védelmi minisztérium adatai szerint májusban az orosz erők összesen 8351 légitámadó eszközt vetettek be a tömeges csapások során, ami jelentős növekedés az áprilisi, mintegy 6700-as számhoz képest. A bevetett 8150 Sáhed, Gerbera és Italmasz típusú drónból 7476-ot sikerült megsemmisíteni, ami 91,73 százalékos lelövési aránynak felel meg. A 211 robotrepülőgépből és ballisztikus rakétából 112-t hárítottak el, így ezen a téren a hatékonyság meghaladta az 53 százalékot, míg
a légi célpontok összesített elfogási aránya elérte a 90,75 százalékot.
Az elhárított fegyverek között szerepelt két rendkívül nehezen semlegesíthető H-47M2 Kinzsal aeroballisztikus rakéta, 50 H-101-es robotrepülőgép, tíz Iszkander-M vagy KN-23 típusú ballisztikus rakéta, 11 Kalibr robotrepülőgép, 14 H-59 vagy H-69 típusú irányított levegő-föld rakéta, valamint 24 Iszkander-K robotrepülőgép.
A védelmi tárca hangsúlyozta, hogy a rekordszintű terhelés mellett kritikussá vált a ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas fegyverek hiánya, ezért Kijev a partnerek segítségére számít a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt PAC-3 típusú rakéták beszerzésében. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője arról számolt be, hogy
a Patriot, a NASAMS és az IRIS-T rendszerek rakétakészletei egyes egységeknél már csaknem teljesen kimerültek.
Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy bár Ukrajna politikai megállapodást kötött újabb Patriot rendszerek beszerzéséről, a folyamatot pénzügyi, jogi és technikai akadályok nehezítik. Az államfő május 27-én sürgős levelet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz és a Kongresszushoz, amelyben rámutatott, hogy a légvédelmi kapacitások hiánya közvetlen és súlyos veszélyt jelent a polgári lakosságra.
Mark Rutte NATO-főtitkár megerősítette, hogy a PAC-2 és PAC-3 típusú elfogórakéták továbbra is az ukrán védelem alappillérei az orosz légitámadásokkal szemben, és az Egyesült Államok folyamatosan biztosítja az utánpótlást. Kijev emellett a Patriot rendszerek belföldi gyártásának elindítására is törekszik, és már megkezdte a tárgyalásokat Washingtonnal a szükséges gyártási licencek megszerzéséről.
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