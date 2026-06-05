Az utóbbi napokban jelentősen növekedett a Krím utánpótlására csapást mérő ukrán támadások száma. A lap kiemeli, hogy Kijev elsősorban a drónokra támaszkodik a taktika alkalmazásánál, gyakorta szednek találatokat. A cikk elsősorban azt emeli ki, hogy az ukránok a Krímet igyekeznek teljesen elvágni az utánpótlási vonalaktól, elsősorban a szárazföldön. Itt kifejezetten a megszállt ukrajnai területen végighúzódó autópályán végrehajtott támadásokat emelték ki, több tartálykocsit, teherautót ért dróncsapás. Az akciók eredményeként
több katonai osztag harci képességei jelentősen romlanak, két megyében súlyos üzemanyagellátási zavarok alakultak ki.
A lapnak nyilatkozó Ruszlan Osztasko katonai megfigyelő szintén megerősítette, hogy az útvonal veszélyes zónává változott. Olyan eseteket is említett, amikor az ukránok Bergyjanszk térségében drónok segítségével aknázták az útvonalat, ami komoly aggodalmakat keltett. A bizalmatlanság már a teherautók sofőrjeit is érinti, ezért többen az útvonal elhagyása mellett döntenek. Hozzátette, hogy a krími hatóságok már megígérték az ellátási helyzet normalizálását a félszigeten, ugyanakkor ez nem lesz könnyű.
A lap kiemeli, hogy várhatóan az ukránok nem akarnak ezen a ponton megállni, vélhetően a Krími híd is hamarosan célba kerül. Kijev korábban már többször is kijelentette, hogy a szűk tengerszoros felett átívelő építményt kiemelt célpontként kezeli, több alkalommal csapást is mértek arra. A megszólaló szakértők szerint az orosz légvédelem itt eddig hatékonyan működött. Borisz Rozsin katonai szakértő például azt emelte ki, hogy az elmúlt napok támadásai alapján kirajzolódik egy tendencia, amely szerint az ukránok hamarosan csapást mérhetnek erre a vonalra. Ez elsősorban a légvédelmi ütegek és a térségi hajók elleni támadásokban nyilvánul meg.
Mivel a Krím logisztikája megszakadt az R-280-as autópálya mentén, új területeken átívelő szárazföldi folyosón, Ukrajna ismét megpróbálhatja megrongálni a hidat, még nagyobb problémákat okozva
– emeli ki a helyzet súlyosságát a szakértő.
A lap úgy fogalmaz, hogy az „idő Kijev kezére játszik”, miközben a cikk szerzője „reméli, hogy az orosz döntéshozóknak van megoldásuk a problémára”. Az írás ugyanakkor annak a lehetőségnek a felvillantásával zárul, hogy Moszkva még nem fedhette fel az összes kártyáját a témában.
Az írás azért is különleges, mert meglehetősen kritikus hangnemet fogalmaz meg az orosz hadsereg képességeivel szemben, és vészjósló jövőt vázol fel. Ez alátámasztja azokat a híreket, hogy az országban egyre növekszik a elégedetlen hangok száma.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
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