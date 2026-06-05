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Megerősítette Ukrajna: hamarosan kezet fog Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
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Megerősítette Ukrajna: hamarosan kezet fog Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

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Megkezdődtek az előkészületek Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter miniszterelnök személyes találkozójára – idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert az Ukrinform.

Megerősítem, hogy dolgozunk a két vezető találkozóján – Volodimir Zelenszkij elnökről és Magyar Péter miniszterelnökről van szó”

– mondta.

Arra is kitért, hogy ma is egyeztetett Orbán Anita külügyminiszterrel.

Jelenleg a helyszínen és a dátumon dolgozunk”

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– mondta Szibiha.

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