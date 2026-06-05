Megszületett a megállapodás: egy területen tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

A Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) közelében mostantól érvénybe lép a tűzszünet, amelyet a NAÜ a közösségi média felületén hozott nyilvánosságra. Az egyezség okát és időtartamát is megnevezték:

Ma helyi tűzszünet lépett életbe a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) közelében lévő frontvonalakon, hogy kritikus javításokat végezzenek az elektromos vezetékeken a nukleáris baleset veszélyének elhárítása érdekében

– közölték.

A bejelentés azért is fontos, mert korábban a felek egymást gyanúsították nagyszabású támadás indításával a területen. A kontinens legnagyobb nukleáris erőművét még az ukrajnai katonai invázió elején foglalták el az oroszok, azóta állandóak a harcok a térségben. Az események következtében a reaktorok hidegleállási üzemmódban vannak, 2022 ősze óta nem termeltek áramot.

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