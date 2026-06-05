Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
Az orosz elnök egy sajtótájékoztatón beszélt, ahol szóba került az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer használata Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent.
Moszkva nem hívja meg Amerikát az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF)
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy a Kreml nem tervez külön meghívót küldeni az Egyesült Államoknak az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF). Kiemelte ugyanakkor, hogy a döntés az amerikai politikusok kezében van, mivel a delegációk maguk határoznak a részvételről. Nem kizárható tehát, hogy a szuperhatalom delegációja megjelenik a konferencián.
(TASzSz)
Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben
Sajtóértesülések szerint a Pentagon visszavonhatja a Tomahawk rakéták Németországba telepítésének tervét, mivel Washington attól tart, hogy Moszkva eszkalációként értékelné a lépést - írta meg a Politico.
Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek
Mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határ menti városát, Narvát? Vajon a NATO az 5-ös cikkely szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észt városért nem érdemes atomháborúba keveredni. Ha azonban az utóbbi döntést hozná, nem lenne a kockázat hosszabb távon még nagyobb?
Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Máris reagált Oroszország Volodimir Zelenszkij levelére
Elért a levél Moszkvába.
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Kiemelt jelenlétet biztosítanak az újbudai csomópontnál.
Levelet küldött Putyinnak Volodimir Zelenszkij - Azt üzeni, ideje lezárni a háborút!
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Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt
A civilek szerint ők már 2020 óta mérnek határértéket túllépő zajt.
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