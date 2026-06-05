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Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken
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Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken

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Oroszország készen áll az Ukrajnával, Ukrajnáról való béketárgyalásokra, viszont Moszkva úgy látja, a másik oldalon nincs erre hajlandó partner – idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a TASZSZ hírügynökség. Közel három évtizedig tartó felújítás után elhagyta a Szevmas hajógyárat az Admiral Nahimov atommeghajtású csatacirkáló, és megkezdte a végső tengeri próbáit. A Kirov osztályú hadihajó a világ egyik legfelfegyverzettebb felszíni egységeként térhet vissza az orosz haditengerészet kötelékébe, teljesen megújult fegyverrendszerekkel – írta meg az Army Recognition. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen

Az orosz elnök egy sajtótájékoztatón beszélt, ahol szóba került az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer használata Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent.

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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
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Moszkva nem hívja meg Amerikát az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF)

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára kijelentette, hogy a Kreml nem tervez külön meghívót küldeni az Egyesült Államoknak az őszi Keleti Gazdasági Fórumra (EEF). Kiemelte ugyanakkor, hogy a döntés az amerikai politikusok kezében van, mivel a delegációk maguk határoznak a részvételről. Nem kizárható tehát, hogy a szuperhatalom delegációja megjelenik a konferencián.

(TASzSz)

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Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben

Sajtóértesülések szerint a Pentagon visszavonhatja a Tomahawk rakéták Németországba telepítésének tervét, mivel Washington attól tart, hogy Moszkva eszkalációként értékelné a lépést - írta meg a Politico.

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Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben
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Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek

Mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határ menti városát, Narvát? Vajon a NATO az 5-ös cikkely szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észt városért nem érdemes atomháborúba keveredni. Ha azonban az utóbbi döntést hozná, nem lenne a kockázat hosszabb távon még nagyobb?

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Átmenne-e a NATO Putyin tesztjén? – Itt a forgatókönyv, amely megmutatná, képes-e ellenállni a katonai szövetség az orosz hadseregnek
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Oroszország tárgyalni akar, Moszkva atommeghajtású csatacirkálót villantott – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival. 

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza: 

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Címlapkép forrása: BrightBird/Global Images Ukraine via Getty Images

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