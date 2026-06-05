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Összeomolhat Oroszország méregdrága terve: már a betonhangárok sem védik meg a légierő ékeit
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Összeomolhat Oroszország méregdrága terve: már a betonhangárok sem védik meg a légierő ékeit

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Oroszország 2024 óta tizennégy Ukrajna közelében található katonai repülőtéren épített vasbeton repülőgép-fedezékeket, ám orosz források szerint ezek a létesítmények nem nyújtják a várt védelmet - közölte a Defence Express.

A védelmi infrastruktúra megerősítését még Andrej Belouszov akkori új védelmi miniszter rendelte el azzal a céllal, hogy megóvja a harci repülőgépeket az ukrán dróntámadásoktól és a kazettás harci résszel felszerelt ATACMS ballisztikus rakétáktól. 2025 nyarára már tizennégy légibázison, köztük a megszállt Krím-félszigeten is rögzítették a védművek építését. Teljesen új fedezékek kialakítására volt szükség, mert

a modernizált Szu-30-as, Szu-34-es és Szu-35-ös vadászgépek túl nagyok a szovjet időkből maradt, szabványos 2A13-as hangárokhoz,

a tágasabb 2A19-es típusból pedig a szovjet érában alig építettek az Oroszországi SZSZK területén.

Orosz katonai szakértők és elemzők beszámolói szerint az ukrán drónok már sikeres csapásokat mértek ezekre a vasbeton repülőgép-fedezékekre is. Egy orosz katonai blogger a közelmúltban részletesen bemutatott egy olyan konkrét esetet, amikor az ukrán erők pilóta nélküli repülőeszközzel értek el közvetlen találatot. Az orosz források egyelőre megosztottak abban a kérdésben, hogy ez már egy új, rendszerszintű ukrán képességet jelez, vagy csupán egyedi esetről van szó.

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Az egyik legkézenfekvőbb magyarázat szerint az ukrán közepes hatótávolságú csapásmérő drónokat az utóbbi időben lényegesen nagyobb tömegű robbanóanyaggal szerelték fel, az FP-2 típusú drónok akár 200 kilogrammal is indíthatók a gyártó szerint. Összehasonlításképpen, a szovjet tervezésű 2A13-as fedezékek falai nagyjából 60 centiméter vastag betonból készültek, míg az újabb, 2A19-es típusok 50 centiméteres vasbeton szerkezettel és belső acélbéléssel rendelkeznek, azonban ezeket elsősorban a hagyományos bombák közvetett repeszhatása és a kazettás lőszerek ellen tervezték.

Bár az újonnan felhúzott orosz fedezékek pontos szerkezete nem ismert, nem valószínű, hogy a 2024-es tervezés során elvégzett kockázatelemzések számoltak volna a folyamatosan növekvő tömegű drón-harci részekkel. Az FP-2 jelenlegi robbanótöltetének pontos típusát titokban tartják, de elképzelhető, hogy a Storm Shadow és SCALP cirkálórakétáknál alkalmazott BROACH rendszerhez hasonló, többlépcsős romboló harci részt használnak. Ennél a megoldásnál egy kumulatív töltet lyukat üt a védőburkolaton, majd

a fő harci rész a létesítmény belsejébe behatolva robban fel.

Ráadásul a közvetlen áthatolás nem is feltétlenül szükséges a hangárokban álló repülőgépek megrongálásához. Egy kellően nagy erejű rombolótöltet robbanása a betonfalak és födémek belső oldalán repeszleválást idézhet elő. Ennek során a belső felületről nagy sebességgel leváló betontörmelék másodlagos repeszként viselkedve súlyos sérüléseket okozhat a bent parkoló eszközökben. Arra, hogy az ukrán erők már alkalmazzák ezt a taktikát, konkrét jelek utalnak, április végén ugyanis az ukrán különleges műveleti erők sikeres csapást mértek a krími Ovrazsszkojenál található, Iszkander hadműveleti-taktikai rakétarendszereket rejtő megerősített fedezékekre, amelyek szerkezetileg rendkívül hasonlítanak a repülőgép-hangárokra.

Amennyiben az ilyen típusú támadások rendszeressé válnak, a következmények messze túlmutatnak majd az egyes haditechnikai eszközök elvesztésén. Ez a fejlemény

alapjaiban áshatja alá az orosz katonai repülőterek biztonságos működését, és teljesen feleslegessé teheti a védművek kiépítésébe fektetett időt és a hatalmas anyagi erőforrásokat.

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