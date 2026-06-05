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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
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Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen

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Az orosz elnök egy sajtótájékoztatón beszélt, ahol szóba került az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer használata Ukrajna ellen – írja a Kyiv Independent.

Vlagyimir Putyin szerint május 24-én bevetették a rakétarendszert Ukrajna ellen, méghozzá azért, hogy ezzel megfigyeljék az esetleges jövőbeli indítások eredményeit. Az orosz elnök kiemelte:

Felfedek egy fontos katonai államtitkot. Egyszerűen csak ott támadtunk, ahol kényelmes volt megfigyelni az eredményeket. Egyetlen alkalommal sem vetettük be harci célból az Oresnyik rakétát a szó szoros értelmében Ukrajna területén

– hangsúlyozta.

Moszkva eddig három alkalommal használt ezt a típusú rendszerét ukrajnai célpontok ellen. Először 2024 novemberében került sor ilyen típusú bevetésre, aztán 2026 elején, a legutolsó eset pedig májusban volt. Putyin szerint ezek a tesztek határozhatják meg a fegyverrendszer jövőjét.

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