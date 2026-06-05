Putyin nem hátrál: továbbra is az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépekkel tervez a világ legnépesebb országában

Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország eredetileg közös projektként ajánlotta fel a Szu–57-es fejlesztését Indiának, az indiai fél azonban annak idején elutasította a lehetőséget, mondván, megvárja a fejlesztési eredményeket.
Önállóan építettük meg a vadászgépet, de készen állunk az együttműködésre Indiával ezen a területen, mind a szállítás, mind a közös továbbfejlesztés terén. Semmilyen korlátozást nem támasztunk ezzel kapcsolatban
– fogalmazott az államfő. A nyilatkozat mindössze néhány órával azután hangzott el, hogy bejelentették, hamarosan elérhetővé válik a Szu–57-es új, továbbfejlesztett hajtóműve.
Az indiai védelmi minisztérium egyik kiemelt igénye a Szu–57-es kétüléses változatának kifejlesztése. A Szu–57D variáns, amely 2025. május 19-én hajtotta végre első repülését, több orosz forrás szerint is kifejezetten az exportpiaci pozíciók erősítését szolgálja. A Szu–57-es első külföldi szállítását 2025 novemberében erősítették meg, amikor a típus hadrendbe állt az algériai légierőnél, a Roszoboronexport pedig azóta közölte, hogy több másik ország is megrendelte a gépet, bár az nem derült ki, melyek.
Az indiai védelmi minisztérium 2026 januárjában megerősítette, hogy a Szu–57-es licencgyártásáról szóló tárgyalások már egy előrehaladott műszaki szakaszba léptek. Helyi források szerint a tárca negyven darab, Oroszországban gyártott Szu–57-es mielőbbi beszerzését fontolgatja, hogy a légierő élvonalbeli egységeinek harci képességeit gyorsan növeljék, és ezt követően indulhatna el a nagyszabású, az indiai igényekhez igazított licencgyártás. Elképzelhető, hogy
a kész gépek beszerzéséről már meg is született a megállapodás, és jelenleg a licencgyártás, valamint a közös fejlesztés részleteiről egyeztetnek a felek.
Putyin bejelentése összhangban van Dmitrij Sugajevnek, az Orosz Szövetségi Katonai-technikai Együttműködési Szolgálat igazgatójának 2025 decemberi ajánlatával, amely egy teljes körű közös programot javasolt az India számára testreszabott Szu–57-es változat kifejlesztésére. Ez a megállapodás messze túlmutatna az egyszerű licencgyártáson, és széles körű technológiamegosztást is magában foglalna. A Hindustan Aeronautics Limited (HAL) állami vállalat elnök-vezérigazgatója, Dr. D. K. Szunil közölte, hogy az indiai és az orosz szakértők már felmérték a gyártókapacitásokat. Megállapították, hogy a meglévő létesítmények mintegy ötven százaléka alkalmas lenne a Szu–57-esek előállítására, ám új beruházásokra is szükség lesz. A Szu–30MKI licencgyártásához használt üzemeket – ahol korábban több mint 220 gépet állítottak elő – tervezik átállítani a Szu–57-esek gyártására, az orosz árajánlat beérkezése után pedig az indiai légierő elé terjesztik a szükséges költségvetést és az ütemtervet.
Fontos megjegyezni, hogy a megállapodás már régóta várat magára, miközben Újdelhi a francia Rafale vadászgépek hatalmas arányú beszerzését is a lehetőségek közé vette. Ez az üzlet sem biztos egyelőre, vélhetően a felek egymással versengenek a hatalmas megrendelésért. Párizsnak lehetnek aggályai is ugyanakkor, mivel a szoros indiai-orosz kapcsolatok miatt kulcsfontosságú információk kiszivárgásától tartanak az országban. Korábban egyébként olyan, meg nem erősített hírek is megjelentek, amely szerint a teljes Szu-57 üzlet kútba esett, ehhez képest új fordulatot jelentenek Putyin szavai.
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