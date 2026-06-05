Súlyos incidens: felszálltak a NATO vadászgépei, farkasszemet néztek az orosz légierő ékköveivel

A NATO Szövetséges Légierő-parancsnoksága megerősítette, hogy június 2-án két francia vadászgép szállt fel a litvániai Šiauliai légibázisról azzal a céllal, hogy elfogja a balti felelősségi övezetben tevékenykedő orosz gépeket. A bevetésben két svéd Gripen vadászgép is részt vett, ami jól tükrözi Stockholm egyre szorosabb integrációját a szövetség katonai műveleteibe.

Az elfogott hat orosz gép rendkívül változatos képet mutatott.

A kötelékben repült egy Szu-35-ös, amely Oroszország legfejlettebb negyedik generációs légifölény-vadászgépe, egy Szu-24-es szuperszonikus csapásmérő, valamint egy Szu-34-es vadászbombázó, amelyet az orosz légierő Ukrajnában is rendszeresen bevet. A szállító- és felderítőgépek közül egy Il-76-os nehéz szállítógép, egy An-12-es turbólégcsavaros szállítógép, valamint egy An-30-as légi felderítő repülőgép volt jelen.

A gépek összetétele arra utal, hogy Moszkva tudatosan tesztelte a NATO reakcióidejét és eljárásait egyszerre több képességkategóriában. Az An-30-as felderítőgép jelenléte a csapásmérő és szállítógépek mellett azt valószínűsíti, hogy az oroszok átfogó felmérést végeztek a szövetség elhelyezkedéséről és reagálási mintáiról, nem pedig csupán az egyes géptípusok gyakorlatoztatása volt a céljuk.

A balti légtérrendészeti misszió 2004 óta, a balti államok NATO-csatlakozása óta működik folyamatosan. A szövetségesek negyedévente váltják egymást a Šiauliai légibázison, mivel Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik saját vadászgépekkel. A misszió léptéke és intenzitása a 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió óta jelentősen megnőtt, amit a nagyobb létszámú különítmények, a fejlettebb repülőgépek és a magasabb műveleti tempó is jelez. A NATO emellett kiegészítő

balti légtérfelügyeleti és elfogó missziót is indított a Balti-tenger és térségének fokozottabb lefedésére.

Az elfogásokat a NATO Eastern Sentry hadműveletének keretében hajtották végre, amely a szövetség keleti szárnyán biztosítja a légtérrendészeti feladatok ellátását és a gyorsreagálású készültségi szolgálatot.

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