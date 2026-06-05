Trump drasztikus tisztogatásba kezd az amerikai hírszerzésnél

Donald Trump amerikai elnök arra utasította a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (DNI) újonnan kinevezett vezetőjét, Bill Pultét, hogy indítsa el a hivatal állományának nagyszabású leépítését – jelentette a Wall Street Journal, amely interjút készített az elnökkel.

Trump az interjúban kifejtette, hogy

a DNI szervezetét feleslegesnek és túlméretezettnek tartja, ezért jelentős karcsúsítást vár el.

Az elnök szerint a hivatalban sok olyan munkatárs dolgozik, akinek nem lenne ott keresnivalója, utalva ezzel elsősorban a Biden- és az Obama-kormányzat idejéből visszamaradt tisztviselőkre. A DNI összesen tizennyolc amerikai hírszerző ügynökség munkáját koordinálja, beleértve a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA) is.

Amikor Trump 2025 januárjában megkezdte második elnöki ciklusát, a hivatal még mintegy 1800 alkalmazottat foglalkoztatott. Tulsi Gabbard, a korábbi igazgató a szenátusi jóváhagyását követően közel harminc százalékkal csökkentette a létszámot, és további leépítéseket tervezett. Trump most azt várja el Pultétől, hogy folytassa ezt a folyamatot, amelyet majd a leendő állandó igazgatójelölt visz végig.

Pulte kinevezése komoly politikai vitákat váltott ki a kongresszusban, még a republikánus szenátorok körében is. A bírálatok alapvetően két aggályra épülnek. Egyrészt Pultének egyáltalán nincs hírszerzési tapasztalata, másrészt sokan aggályosnak tartják Pulte korábbi fellépését azokkal a tisztviselőkkel szemben, akiket Trump nemkívánatos személyeknek tart. Pulte tavaly jelzáloghitel-csalás vádjával indított büntetőeljárást Letitia James, New York állam főügyésze, valamint Lisa Cook, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kormányzója ellen.

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