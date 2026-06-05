Válaszolt Putyin Zelenszkij levelére - Ennek sokan nem fognak örülni

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – lényegében mindent visszautasított, amit az ukrán vezető tegnap ajánlott neki nyílt levelében.

Putyin az orosz SPIEF gazdasági fórumon beszélt, Szentpéterváron, reagált arra a nyílt levélre is, melyet Zelenszkij elnök tegnap neki címzett.

Az orosz vezető azt mondta: „átfutotta” Zelenszkij levelét,

továbbra sem szeretne találkozni az ukrán vezetővel, mivel szerinte „tartós megállapodásra van szükség” a háború lezárásához.

Putyin azon az állásponton van, volt eddig is, hogy szerinte csak akkor van értelme egy ilyen találkozónak, ha egy háborút lezáró egyezményt írnak alá Zelenszkijjel.

Az orosz vezető javasolta az ukrán elnöknek, hogy inkább írjon ki választásokat, mert szerinte „bitorolja a hatalmat” Ukrajnában.

Felszólította emellett Putyin a katonáit, hogy „dolgozzanak tovább.”

Azt mondta: véget fog érni az ukrajnai háború, de ez akkor következik majd be, ha Oroszország „elérte a céljait” a frontvonalon.

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