  • Megjelenítés
Válaszolt Putyin Zelenszkij levelére - Ennek sokan nem fognak örülni
Globál

Válaszolt Putyin Zelenszkij levelére - Ennek sokan nem fognak örülni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – lényegében mindent visszautasított, amit az ukrán vezető tegnap ajánlott neki nyílt levelében.

Putyin az orosz SPIEF gazdasági fórumon beszélt, Szentpéterváron, reagált arra a nyílt levélre is, melyet Zelenszkij elnök tegnap neki címzett.

Kapcsolódó cikkünk

Levelet küldött Putyinnak Volodimir Zelenszkij - Azt üzeni, ideje lezárni a háborút!

Az orosz vezető azt mondta: „átfutotta” Zelenszkij levelét,

továbbra sem szeretne találkozni az ukrán vezetővel, mivel szerinte „tartós megállapodásra van szükség” a háború lezárásához.

Putyin azon az állásponton van, volt eddig is, hogy szerinte csak akkor van értelme egy ilyen találkozónak, ha egy háborút lezáró egyezményt írnak alá Zelenszkijjel.

Még több Globál

Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Váratlan kommentár jött Grönland jövőjéről: azt mondják, az egész világ félreértette Trumpot

Hangosan dübörögnek a harci dobok: eszkaláció felé tart az orosz-ukrán háború

Az orosz vezető javasolta az ukrán elnöknek, hogy inkább írjon ki választásokat, mert szerinte „bitorolja a hatalmat” Ukrajnában.

Felszólította emellett Putyin a katonáit, hogy „dolgozzanak tovább.”

Azt mondta: véget fog érni az ukrajnai háború, de ez akkor következik majd be, ha Oroszország „elérte a céljait” a frontvonalon.

Kapcsolódó cikkünk

Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Bejelentést tett Szergej Lavrov: Oroszország tárgyalni akar
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility