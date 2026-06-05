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Váratlan kommentár jött Grönland jövőjéről: azt mondják, az egész világ félreértette Trumpot
Globál

Váratlan kommentár jött Grönland jövőjéről: azt mondják, az egész világ félreértette Trumpot

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Az Egyesült Államok EU-nagykövete szerint félreértelmezték Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit, szerinte Donald Trump soha nem akart katonai erőt alkalmazni szövetségeseivel szemben - tudósított a Politico.

Andrew Puzder, Washington brüsszeli nagykövete a Brüsszeli Gazdasági Biztonsági Fórumon pénteken arról beszélt, hogy szerinte

Trump soha nem fenyegetőzött Grönland megszállásával.

Szerinte az elnök megnyilvánulásai csupán a sziget stratégiai jelentőségére hívták fel a figyelmet, és azokat nem kellett volna szó szerint venni. A nagykövet hozzátette, hogy

a nemzetközi közösség tévesen értelmezte úgy Trump szavait, mintha az Egyesült Államok Grönland megszállására készülne.

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A kijelentés azért is érdekes, mert alig egy nappal ezelőtt Marco Rubio külügyminiszter a képviselőház külügyi bizottsága előtt úgy fogalmazott, hogy Grönland egyelőre Dánia része.

Trump a második hivatali ciklusa során többször is felvetette Grönland bekebelezésének gondolatát, és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki, ami komoly aggodalmat keltett Európában. Az elnök végül januárban elvetette az invázió lehetőségét, ezt követően pedig tárgyalások indultak az Egyesült Államok és Dánia között az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a szigeten.

A korábban egy étteremlánc vezetőjeként ismert Puzder egy cappuccinóhoz hasonlította a helyzetet. Kifejtette, hogy a cappuccinót a kávéért veszi meg az ember, nem pedig a habért, ezért a lényegre kellene koncentrálni, az európai reakciók nagy része szerinte csak felesleges felhajtás.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

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