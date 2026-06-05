Videó: hatalmas robbanást okozott egy drónbecsapódás Magyarország szomszédjában, azonnal megszólalt az államfő is

Az orosz-ukrán háborúban használt haditengerészeti drón okozott hatalmas robbanást a Románia délkeleti partvidéké fekvő Kostancában. Az ügyben a román elnök, Nicosur Dan is megszólalt:

A drón kikötőbe jutásának körülményeit és az esetleges további kockázatokat jelenleg vizsgálják. Oroszország Ukrajna ellen indított agresszív háborújának közvetlen következményei

– emelte ki az államfő.

Az eset péntek délelőtt 10:30 magasságában zajlott, a hatóságok kiürítették a területet, áldozatokról nem érkezett jelentés. Azt nem közölték, hogy pontosan melyik fél által használt eszköz bukkant fel a NATO-ország kikötőjében. A detonációról videó is készült:

Full Footage of naval drone explosion at Romania's Constanța port today. pic.twitter.com/t22xncGG83 https://t.co/t22xncGG83 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 5, 2026

Romániában több alkalommal okozott már súlyos problémát, hogy egy illetéktelen drón betévedt és robbanást okozott. A Sahed-drónok esetében már többszörösen előfordult ilyen incidens. Közben Ukrajna azzal vádolja az oroszokat, hogy az elektronikus hadviselés eszközeivel direkt térítik el a fegyvereiket a szövetségeseik felé, hogy ezzel éket verjenek közéjük.

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