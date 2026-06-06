A totális összeomlás szélére jutott a nagy tűzszünet: újra elszabadulhat a pokol a bombázások miatt

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint az amerikai erők négy iráni támadó drónt lőttek le a Hormuzi-szorosban, amelyek közvetlen veszélyt jelentettek a tengeri hajózásra. Az akciót követően az Egyesült Államok csapást mért a Gorukban és a Kesm-szigeten működő iráni parti radarállomásokra. Az Iszlám Forradalmi Gárda azzal indokolta a drónok indítását, hogy négy hajó engedély nélkül próbált távozni a Perzsa-öbölből. Irán ugyanis a február 28-i izraeli–amerikai támadások óta

gyakorlatilag teljes ellenőrzése alatt tartja a stratégiai fontosságú szoros forgalmát, és tranzitdíjat követel az áthaladó járművektől.

A szerdai összecsapások forgatókönyvét követve Irán ismét rakétákat lőtt ki az amerikai katonai bázisoknak otthont adó Kuvait és Bahrein területére. A CENTCOM közleménye szerint hat rakétát sikerült semlegesíteni, egy további lövedék pedig célt tévesztett. A parancsnokság egyúttal cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint találat érte volna az amerikai Ötödik Flotta bahreini főhadiszállását. Kuvaitban az éjszaka folyamán ötször szólaltak meg a légvédelmi szirénák, míg Bahreinben a lakosságot az óvóhelyek felkeresésére szólították fel.

A két kis öböl menti ország mára az iráni megtorlócsapások rendszeres célpontjává vált. Szerdán egy ember életét vesztette, és több mint hatvanan megsérültek, amikor egy iráni rakéta csapódott be a kuvaiti nemzetközi repülőtér területén. Teherán ugyanakkor azt állította, hogy

a pusztítást egy meghibásodott amerikai elfogórakéta okozta.

Az elmúlt két hétben az Egyesült Államok és Irán egyre gyakrabban keveredett fegyveres összetűzésbe, miközben elakadtak azok a tárgyalások, amelyek az áprilisi törékeny fegyverszünetet próbálták tartós megállapodássá alakítani. Egy esetleges egyezmény értelmében Irán fokozatosan feloldaná a Hormuzi-szoros zárlatát, Washington pedig enyhítené az iráni kikötők blokádját, emellett megkezdődhetnének az érdemi egyeztetések az iráni atomprogramról is.

A tárgyalások legfőbb akadálya, hogy Teherán hozzáférést követel a külföldi számlákon zárolt, mintegy 24 milliárd dollárnyi iráni olajbevételhez, valamint jelentős szankcióenyhítést vár el. Donald Trump amerikai elnök azonban egyelőre nem hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket. Trump pénteken ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy az iráni helyzet egész jól alakul, hozzátéve, hogy időbe telik, amíg Irán a Washington számára is elfogadható feltételekkel írja alá a megállapodást.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images