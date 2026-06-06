Egyre jobban megalázzák Putyint: úgy néz ki, a szeme láttára tarolják le a szentpétervári flottát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök június 6-án bejelentette, hogy az éjszaka folyamán ukrán drónok mértek csapást a kronstadti haditengerészeti bázisra és az orosz flotta fegyverraktáraira. Az ukrán vezető kiemelte, hogy a drónok mintegy ezer kilométert tettek meg a szentpétervári régióig. Zelenszkij hozzátette, hogy az akció során a Krasznodari határterületen is találat ért egy olajdepót, nagyjából ötszáz kilométerre az ukrán határtól.

Bár az orosz hatóságok állítása szerint a légvédelem 144 drónt semmisített meg, elismerték, hogy a lomonoszovi járásban található védelmi minisztériumi létesítményben tűz ütött ki, ami miatt a környéken lakók részleges evakuálását is elrendelték.

Ukrainian drones attacked Leningrad region, with explosions reported in St. Petersburg, Kronstadt and other settlements. The regional governor claimed 86 drones were downed over the region. Thick black smoke was reported near the Kronstadt Marine Plant and Naval Base after… pic.twitter.com/Vf3SD006f9 https://t.co/Vf3SD006f9 — NOELREPORTS (@NOELreports) June 6, 2026

Nyílt forrású adatokkal dolgozó elemzők füstoszlopot azonosítottak a Tengerészeti Hőtechnikai Kutatóintézet közelében. Ez az intézmény kulcsszerepet játszik a tengeralattjáró-fegyverek fejlesztésében, többek között a Fizik sorozatú torpedók és a Paket torpedóvédelmi rendszer alkatrészeinek gyártásában. Az Astra független orosz hírportál által helymeghatározott további felvételeken

a kronstadti haditengerészeti hajógyár környékén is füst látható.

Ez az üzem végzi a Balti Flotta és más orosz tengeri egységek főbb hadihajóinak és tengeralattjáróinak javítását.

A Szentpétervártól nyugatra fekvő Bolsaja Izsora település közelében, az orosz haditengerészet 15. számú fegyverraktáránál szintén robbanásokról és másodlagos detonációkról érkeztek jelentések, amelyeket az interneten megosztott videófelvételek is megerősítettek.

A támadás mindössze három nappal azután történt, hogy ukrán drónok a kronstadti bázison eltalálták a Bojkij nevű rakétás korvettet

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