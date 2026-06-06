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Egyre jobban megalázzák Putyint: úgy néz ki, a szeme láttára tarolják le a szentpétervári flottát
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Egyre jobban megalázzák Putyint: úgy néz ki, a szeme láttára tarolják le a szentpétervári flottát

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Ukrajna újabb nagyszabású dróncsapást hajtott végre az orosz haditengerészet és hadiipar létesítményei ellen a Szentpétervár környéki régióban, az ukrán határtól mintegy ezer kilométerre. A támadás hajójavító üzemeket, egy tengeralattjáró-fegyverzetet fejlesztő kutatóintézetet és egy haditengerészeti fegyverraktárat is érintett. A támadás pikantériája, hogy még mindig zajlik a városban a Szentpétervári Gazdasági Fórum,  - közölte az United24.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök június 6-án bejelentette, hogy az éjszaka folyamán ukrán drónok mértek csapást a kronstadti haditengerészeti bázisra és az orosz flotta fegyverraktáraira. Az ukrán vezető kiemelte, hogy a drónok mintegy ezer kilométert tettek meg a szentpétervári régióig. Zelenszkij hozzátette, hogy az akció során a Krasznodari határterületen is találat ért egy olajdepót, nagyjából ötszáz kilométerre az ukrán határtól.

Bár az orosz hatóságok állítása szerint a légvédelem 144 drónt semmisített meg, elismerték, hogy a lomonoszovi járásban található védelmi minisztériumi létesítményben tűz ütött ki, ami miatt a környéken lakók részleges evakuálását is elrendelték.

Nyílt forrású adatokkal dolgozó elemzők füstoszlopot azonosítottak a Tengerészeti Hőtechnikai Kutatóintézet közelében. Ez az intézmény kulcsszerepet játszik a tengeralattjáró-fegyverek fejlesztésében, többek között a Fizik sorozatú torpedók és a Paket torpedóvédelmi rendszer alkatrészeinek gyártásában. Az Astra független orosz hírportál által helymeghatározott további felvételeken

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a kronstadti haditengerészeti hajógyár környékén is füst látható.

Ez az üzem végzi a Balti Flotta és más orosz tengeri egységek főbb hadihajóinak és tengeralattjáróinak javítását.

A Szentpétervártól nyugatra fekvő Bolsaja Izsora település közelében, az orosz haditengerészet 15. számú fegyverraktáránál szintén robbanásokról és másodlagos detonációkról érkeztek jelentések, amelyeket az interneten megosztott videófelvételek is megerősítettek.

A támadás mindössze három nappal azután történt, hogy ukrán drónok a kronstadti bázison eltalálták a Bojkij nevű rakétás korvettet

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Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio

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