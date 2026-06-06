Elszabadult és Magyarország szomszédjában robbant fel egy ukrán drón - Néhány méteren múlt a hatalmas katasztrófa

Az ukrán haditengerészet helyi idő szerint reggel hat óra körül veszítette el az irányítást a tengeri drón felett, amely feltehetően egy elektronikai hadviselésre tervezett Szargan–3000 típusú eszköz volt. Húsz perccel később a román tengeri mentőszolgálat munkatársai fedezték fel a járművet a 78-as számú horgonyzóhely közelében. Délelőtt tíz óra körül Ukrajna értesítette a román hatóságokat, hogy az eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik,
majd nem sokkal később, 10 óra 28 perckor a drón felrobbant.
A nyílt vízen három további ukrán pilóta nélküli felszíni jármű is önmegsemmisítést hajtott végre, az incidensek során senki sem sérült meg.
A Defense Romania szakportál elemzése szerint a legfőbb kérdés az, miként volt képes a drón bonyolult manővereket végrehajtva több mint 6,5 kilométert megtenni a kikötő vizein anélkül, hogy időben észlelték vagy ártalmatlanították volna. Az eszköz déli irányból hatolt be a kikötőbe, elhaladt a mólók mellett, majd az öböl belső, északi részébe navigált, ahol balra kanyarodva végül a 78-as horgonyzóhelynél állt meg. Ha a jármű továbbhalad,
eltalálhatta volna az olajterminált vagy a műtrágyaraktárat, ami jóval súlyosabb katasztrófához vezethetett volna.
Az ukrán haditengerészet közlése szerint az irányítás elvesztését orosz elektronikai harci eszközök okozták. Szakértők szerint nem kizárt, hogy a drón bonyolult útvonala is az orosz elektronikai zavarás eredménye.
A Defense Romania szerint az incidens komoly kérdéseket vet fel a fontos logisztikai csomópontnak számító Konstanca kikötőjének biztonságával kapcsolatban, amely egyben rendkívül sérülékeny terület is, hiszen az évek során számos gyanús tevékenységre, többek között fegyver- és kábítószer-csempészetre, valamint milliárd dolláros adócsalásokra derült ott fény. A román szaklap értékelése szerint az eset rávilágított arra, hogy
Románia képtelen megelőzni a hasonló biztonsági incidenseket.
Az ügy súlyát tovább növeli, hogy Romániát nemrégiben más jellegű fenyegetés is érte, május 29-én éjszaka ugyanis egy orosz Gerány drón csapódott be egy galaci lakóépületbe.
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