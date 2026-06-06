Fordult a kocka a frontvonalon: három éve nem látott sikereket mutatnak fel az ukrán erők

Az ukrán védelmi erők májusban mintegy 250 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzést, miközben az orosz csapatok nagyjából 130 négyzetkilométert foglaltak el,
így a mérleg 120 négyzetkilométerrel Ukrajna javára billent.
Összehasonlításképpen áprilisban Oroszország még 150–160 négyzetkilométert vont az ellenőrzése alá, míg az ukrán fél mindössze 80 négyzetkilométert tudott visszaszerezni.
A sikeres ukrán műveletek közé tartozott a katonai hírszerzés, a HUR különleges alakulatainak előrenyomulása a Zaporizzsja megyei Sztepnohirszk térségében, a 23. "Ruh" rohamosztály eredményes fellépése a vovcsanszki irányban, a Harkiv megyei Odradne település felszabadítása a 129. dandár által, valamint az olekszandrivszki irányban végrehajtott támadó hadművelet.
A DeepState elemzőcsoport szintén megerősítette az ukrán erők májusi sikereit. Közleményükben rámutattak arra, hogy a
2023-as ellentámadás óta ez az első olyan hónap, amikor az orosz területfoglalás mérlege negatív tartományba fordult.
Hozzátették, hogy biztonsági okokból az ukrán előrenyomulásról szóló adatokat csak bizonyos késleltetéssel teszik közzé.
Fontos hangsúlyozni, hogy az azóta eltelt időszakban jelentősen megváltozott a harcok mikéntje, és ezzel együtt a frontvonal kialakítása is. Jelenleg valójában egy 30-40 kilométernyi senkiföldje választja el az orosz és ukrán állásokat, a DeepStateMap térképe viszont nem alkalmazkodott ehhez. Nem biztos, hogy amit ők behúznak akár orosz, akár ukrán oldalon, ott valóban van szilárd ellenőrzés.
Mindeközben a harcok intenzitása májusban történelmi csúcsot ért el a frontvonalon. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara összesen 7008 összecsapást regisztrált, ami 37 százalékos növekedést jelent az áprilisi 5085-höz képest. A leghevesebb összecsapásokat május 26-án rögzítették, amikor egyetlen nap alatt 317 harcérintkezés történt. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka egy interjúban elmondta, hogy májusban először fordult elő olyan nap, amikor az ukrán támadó akciók száma felülmúlta az orosz erők aktivitását.
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