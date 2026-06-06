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Hegseth újra sürgeti Európát, vállaljon nagyobb szerepet saját biztonságában
Globál

Hegseth újra sürgeti Európát, vállaljon nagyobb szerepet saját biztonságában

MTI
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Az amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás évfordulóján ismét arra szólította fel az európai szövetségeseket, hogy nagyobb szerepet vállaljanak saját védelmük finanszírozásában és megerősítésében. Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet vállal a nyugati szövetségben, de Európának is nagyobb áldozatot kell hoznia. Beszédében emellett a bevándorlást is a nyugati civilizációt fenyegető veszélyként említette.

A normandiai partraszállás 82. évfordulóján Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Franciaországban, a colleville-sur-mer-i amerikai katonai temetőben mondott beszédet, amelyben ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a második világháborúban a szövetséges országok közösen viselték a háború terheit, és nem csupán politikai nyilatkozatokkal támogatták egymást. Az elesett amerikai katonák sírjai előtt úgy fogalmazott, hogy „az itt eltemetett férfiak egy háborús szövetség keretein belül harcoltak, amelyhez minden partner hozzájárult ipara, bátorsága és áldozata mértékével”.

Hegseth szerint a siker kulcsa akkor sem „üres szlogenek, sem fényűző csúcsértekezletek, sem közlemények” voltak, hanem az, hogy „minden szövetséges nemzet vérrel vette ki a részét” a harcokból.

Az amerikai miniszter kiemelte, hogy Washington továbbra is vezető szerepet vállal a nyugati szövetségi rendszerben, ugyanakkor elvárja, hogy az európai országok is nagyobb felelősséget vállaljanak. Mint mondta, „Amerikának kell megmutatnia az utat, és mi meg is fogjuk, de szövetségeseinknek vállvetve velünk kell tartaniuk”.

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Beszédében arra is utalt, hogy a biztonság alapja a katonai erő. Megfogalmazása szerint „a béke csakis erő által garantálható”. Ugyanakkor nem tért ki konkrétan a jelenlegi nemzetközi konfliktusokra, így az ukrajnai háborúra vagy az iráni helyzetre sem.

Hegseth emellett élesen bírálta az Európát érő migrációs nyomást. A normandiai partraszállás történelmi eseményével párhuzamot vonva azt mondta, hogy ma „különböző veszélyes ideológiák ostromolják” Európa partjait. Példaként Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát említette, ahol szerinte a migráció jelent egyre nagyobb kihívást. A beszéd egyik legélesebb mondata az volt, amikor feltette a kérdést: „Fel fognak lépni az európai fővárosok ezen támadás ellen, vagy már túl késő?”

A miniszter eredetileg részt vett volna a normandiai partraszállás nemzetközi megemlékezésén is, ezt azonban lemondta, és inkább az amerikai katonák tiszteletére rendezett külön eseményen szólalt fel.

A megemlékezésen felidézték az 1944. június 6-i normandiai partraszállás történetét is. A történelem legnagyobb tengeri inváziójában közel 7000 hajó és több mint 132 ezer szövetséges katona vett részt. A hadművelet döntő szerepet játszott a náci Németország legyőzésében és a nyugat-európai front megnyitásában.

Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images

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