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Jó hírek az aszály közepén: hatalmas esővel csapott le a front a déli tájakon, de a java még csak most jön
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Jó hírek az aszály közepén: hatalmas esővel csapott le a front a déli tájakon, de a java még csak most jön

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Az Időkép szerint a péntek estétől szombat hajnalig tartó időszakban bizonyos helyeken jelentős csapadék hullott.

Magyarország déli részein egy csapadékzóna vonult végig, ami kiadós esőt hozott a térségbe. Az Időkép kiemeli, hogy a hidegfront ettől függetlenül az ország nagy részére érdemi mennyiségű csapadékot nem hozott, ellenben délen más volt a helyzet. Ezeken a tájakon a záporok alaposan eláztatták a földeket, Baranya és Bács-Kiskun megye déli részein egyes pontokon akár 15-20 mm csapadék is lehullott.

A legnagyobb mennyiséget Kovácshidán mérték, ott a péntek estétől szombat reggelig tartó időszakban 25 mm esőt mértek a mutatók.

A következő néhány napban Magyarországon nem lehet számítani jelentősebb mennyiségű csapadékra, de a helyzet kedden megváltozik, amikor egy újabb front éri el hazánkat. A nyugat felől érkező frontrendszer hullámokban nagyobb mennyiségű csapadékot hozhat, ez már az ország nagy részét eláztathatja. A csapadék érkezése rendkívül fontos, ugyanis rengeteg eső hiányzik a talajból, a szakemberek szerint minimum 100-150 mm eső kellene a legtöbb területen, de sok helyen ez sem lenne elegendő.

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