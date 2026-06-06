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Kibukott a súlyos titok: Amerika majdnem elvesztette a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót
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Kibukott a súlyos titok: Amerika majdnem elvesztette a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót

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A CNN értesülései szerint a USS Gerald R. Ford atommeghajtású repülőgép-hordozón idén márciusban, az Irán elleni hadműveletek idején keletkezett tűz lényegesen súlyosabb volt annál, mint amit az amerikai haditengerészet korábban elismert.

A hírcsatorna forrásai arról számoltak be, hogy az automatikus oltórendszer teljesen meghibásodott, ezért a lángokat csak harmincórás küzdelem után, kizárólag a legénység kézi erővel végzett munkájának köszönhetően sikerült megfékezni. A tűz számos legénységi szállást és kiszolgálóhelyiséget teljesen elpusztított, aminek következtében mintegy 600 tengerész veszítette el a szálláshelyét. Két tengerész orvosi ellátásra szorult, a fedélzeti harci repülőgépek felszállását pedig több mint két napra fel kellett függeszteni.

A CNN által megszerzett videófelvételeken kiégett hajókamrák, elszenesedett falak és mennyezetek, megsemmisült emeletes ágyak, valamint deformálódott acélszerkezetek láthatók.

Komolyan azt hittem, hogy elveszítjük a hajót

– nyilatkozta a legénység egyik tagja, hozzátéve, hogy a helyzetben a puszta túlélésért kellett küzdeniük.

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Egy magas rangú amerikai tisztségviselő is megerősítette, hogy a haditengerészet hivatalos közleménye tudatosan bagatellizálta az incidens következményeit, jóllehet a tűz súlyosan érintette a hordozó harci készenlétét. A hajó a baleset idején a Vörös-tengeren tartózkodott, és kulcsszerepet játszott az Irán elleni légicsapásokban, a fedélzetéről ugyanis folyamatosan indultak a harci gépek az iráni célpontok bombázására.

A tüzet követően a Gerald R. Fordot kivonták a térségből, és sürgősségi javításra előbb Kréta szigetére, majd a horvátországi Splitbe irányították.

Miután a hajó átmenetileg visszatért a Vörös-tengerre, májusban – egy rekordhosszúságú, 11 hónapos bevetés után – befutott a virginiai Norfolkban található anyakikötőjébe. A források szerint a teljes helyreállítás legalább egy évet vesz igénybe, és ez idő alatt a repülőgép-hordozó nem lesz bevethető állapotban.

A 2017-ben hadrendbe állított, mintegy 13 milliárd dolláros költséggel épült USS Gerald R. Ford az amerikai haditengerészet tizenegy atommeghajtású repülőgép-hordozója közül a legújabb és technológiailag a legfejlettebb egység.

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Címlapkép forrása: Samir Jordamovic/Anadolu via Getty Images

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