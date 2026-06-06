Kimondta Oroszország: egyetlen célja volt a közel-keleti konfliktusnak, egészen más, mint amit eddig gondoltunk

Szecsin, Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese úgy vélte, hogy az Egyesült Államok és Izrael februári, Irán elleni támadása – amelyben Ali Hámenei ajatollah is életét vesztette – nyomán kialakult válság valójában egy kísérlet a globális energiapiacok amerikai érdekek mentén történő átalakítására.
Irán a támadásra válaszul blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolaj-kereskedelem mintegy ötöde halad át. A Rosznyefty vezetője kijelentette, hogy a stratégiai kockázatokat alábecsülték,
az amerikai vállalatok pedig tisztességtelen versenyelőnyhöz jutottak, amellyel biztosítani tudták a magas költségű szállításaikat.
A cégvezető ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szoros körüli feszültség elhúzódása alááshatja a kőolaj iránti hosszú távú keresletet, és az alternatív energiaforrások felé terelheti a piacot. Előrejelzése szerint amennyiben a szoros a közeljövőben megnyílik, a hordónkénti olajár az év végére 95–96 dollárra mérséklődhet, egy éven belül 80–85 dollárra csökkenhet, 2027 második felére pedig helyreállhatnak a piaci fundamentumok.
Oroszországnak sem lehet oka a panaszra, mivel eközben jelentősen profitál a helyzetből. A pénzügyminisztérium adatai szerint az ország olaj- és gázszektorból származó adóbevételei májusban éves szinten 32,4 százalékkal nőttek, elérve a 678,9 milliárd rubelt, azaz mintegy 9,3 milliárd dollárt. Az Egyesült Államok emellett meghosszabbította az orosz tengeri olajszállítmányok vásárlására vonatkozó szankciós mentességet azon energetikailag sérülékeny országok számára, amelyeket súlyosan érint az iráni konfliktus.
Szecsin kiemelte, hogy Kína készült fel a legjobban a válságra az átgondolt állami politikájának köszönhetően. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy más kulcsfontosságú tengeri útvonalak, így a Malakka-szoros, a Bab el-Mandeb és a Gibraltári-szoros szintén veszélybe kerülhetnek. Úgy fogalmazott, hogy a világ problémái hólabdaszerűen tornyosulnak, utalva a nagyhatalmi fegyverkezésre, a 19. század óta nem látott pénzpiaci buborékra, valamint az áram-, élelmiszer- és vízhiány fenyegetésére.
Az OPEC+ szövetséget illetően Szecsin – aki közismerten szkeptikus Oroszország és a kartell együttműködésével kapcsolatban – rámutatott, hogy az Egyesült Arab Emírségek és korábban Katar távozásával a szervezet jelentősen veszített a befolyásából, hiszen a napi termelése tíz év alatt 58 millió hordóról 37 millió hordóra esett vissza. Oroszország olajtermelése a 2016-os megállapodás óta napi 1,5 millió hordóval csökkent, ami 15 százalékos visszaesést jelent.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bürokratikus aktacsomagba rejtette az EU az új szuverenitási háborúját
Végleg leszámolna a kiszolgáltatottsággal az unió: új szabályok jönnek a legfontosabb technológiáknál
Ukrajna színt vallott: az övék volt a titokzatos fegyver, bocsánatot kértek NATO országától
A hivatalos tiltakozás után.
Nagy változások jöhetnek a magyar oktatásban: a meterséges intelligencia elkerülhetetlen lesz
Van ehhez egy fontos szükséglet.
Jó hírek az aszály közepén: hatalmas esővel csapott le a front a déli tájakon, de a java még csak most jön
Ez már több területet fog érinteni.
Valójában egyetlen oka lehet a Hormuzi-szoros folytonos lezárásának: ez váratlan fordulat
Innen nehéz lesz kimászni.
Rohamtempóban fejlődik az ukrán hadiipar, de van egy súlyos gyenge pontja
Ezzel kezdeni szeretnének valamit.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?