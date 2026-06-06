Kimondta Oroszország: egyetlen célja volt a közel-keleti konfliktusnak, egészen más, mint amit eddig gondoltunk

Igor Szecsin, a Rosznyefty vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon élesen bírálta az Egyesült Államok közel-keleti politikáját, és arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárása az amerikai energiavállalatoknak kedvez, miközben súlyosan destabilizálja a globális energiapiacokat.

Szecsin, Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese úgy vélte, hogy az Egyesült Államok és Izrael februári, Irán elleni támadása – amelyben Ali Hámenei ajatollah is életét vesztette – nyomán kialakult válság valójában egy kísérlet a globális energiapiacok amerikai érdekek mentén történő átalakítására.

Irán a támadásra válaszul blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolaj-kereskedelem mintegy ötöde halad át. A Rosznyefty vezetője kijelentette, hogy a stratégiai kockázatokat alábecsülték,

az amerikai vállalatok pedig tisztességtelen versenyelőnyhöz jutottak, amellyel biztosítani tudták a magas költségű szállításaikat.

A cégvezető ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szoros körüli feszültség elhúzódása alááshatja a kőolaj iránti hosszú távú keresletet, és az alternatív energiaforrások felé terelheti a piacot. Előrejelzése szerint amennyiben a szoros a közeljövőben megnyílik, a hordónkénti olajár az év végére 95–96 dollárra mérséklődhet, egy éven belül 80–85 dollárra csökkenhet, 2027 második felére pedig helyreállhatnak a piaci fundamentumok.

Oroszországnak sem lehet oka a panaszra, mivel eközben jelentősen profitál a helyzetből. A pénzügyminisztérium adatai szerint az ország olaj- és gázszektorból származó adóbevételei májusban éves szinten 32,4 százalékkal nőttek, elérve a 678,9 milliárd rubelt, azaz mintegy 9,3 milliárd dollárt. Az Egyesült Államok emellett meghosszabbította az orosz tengeri olajszállítmányok vásárlására vonatkozó szankciós mentességet azon energetikailag sérülékeny országok számára, amelyeket súlyosan érint az iráni konfliktus.

Szecsin kiemelte, hogy Kína készült fel a legjobban a válságra az átgondolt állami politikájának köszönhetően. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy más kulcsfontosságú tengeri útvonalak, így a Malakka-szoros, a Bab el-Mandeb és a Gibraltári-szoros szintén veszélybe kerülhetnek. Úgy fogalmazott, hogy a világ problémái hólabdaszerűen tornyosulnak, utalva a nagyhatalmi fegyverkezésre, a 19. század óta nem látott pénzpiaci buborékra, valamint az áram-, élelmiszer- és vízhiány fenyegetésére.

Az OPEC+ szövetséget illetően Szecsin – aki közismerten szkeptikus Oroszország és a kartell együttműködésével kapcsolatban – rámutatott, hogy az Egyesült Arab Emírségek és korábban Katar távozásával a szervezet jelentősen veszített a befolyásából, hiszen a napi termelése tíz év alatt 58 millió hordóról 37 millió hordóra esett vissza. Oroszország olajtermelése a 2016-os megállapodás óta napi 1,5 millió hordóval csökkent, ami 15 százalékos visszaesést jelent.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images