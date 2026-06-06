Kis országban készülődik a nagy összecsapás a Nyugat és Oroszország között – Trump, von der Leyen és Putyin is megtette tétjeit

Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Örményországban, ahol a tét jóval túlmutat a belpolitikán: az ország jövőbeli geopolitikai orientációjáról is dönthetnek a szavazók. Nikol Pasinján miniszterelnök kormánya 2023 óta egyre határozottabban távolodik Moszkvától, miután Oroszország cserbenhagyta Jerevánt a hegyi-karabahi válságban, és az ország az EU-tagságot, valamint az Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködést tűzte ki célul. Moszkva gazdasági nyomásgyakorlással, importkorlátozásokkal és a választások aktív befolyásolásával próbálja megakadályozni a nyugatos fordulatot, miközben Donald Trump és az Európai Unió egyaránt Pasinján mellé állt. A voksolás így a Nyugat és Oroszország közötti nagyhatalmi vetélkedés újabb frontjává vált a posztszovjet térségben.

Oroszország vagy Nyugat?

Oroszország vagy a Nyugat? – ezt a kérdést számos, az egykori Szovjetunió részeként működő kelet-európai országnak fel kellett tennie a birodalom 1991-es szétesése után, és sokak számára mind a mai napig nem veszített aktualitásából. A három balti ország gyorsan megválaszolta a kérdést, és határozottan a nyugati orientáció mellett döntött, a 2000-es években tagjává válva mind az EU-nak, mind a NATO-nak.

A Szovjetunió másik három, nyugatabbra fekvő tagállamában, Belaruszban, Ukrajnában és Moldovában szintén voltak jelentős nyugatos rétegek, de az Oroszországhoz való kötődés sokkal szorosabb maradt, mint a balti országokban. Belarusz mind a mai napig alig függetlenebb Oroszországtól, mintha egy autonóm tartománya lenne, de Ukrajnában és Moldovában nagy erők mozdultak meg, hogy kiszakadjanak Moszkva érdekszférájából, és elinduljanak a Nyugat felé. Jól ismert, hogy mit lépett erre Oroszország, de az Ukrajna ellen indított háború valójában csak még elkötelezettebbé tette a két országot a nyugatos irány mellett. Ma mind Ukrajna, mind Moldova az EU tagjelölt állama.

A Baltikum és Kelet-Európa nyugati része mellett a harmadik térség, ahol a Nyugat és Oroszország közötti választás komolyan felvetődött, a Dél-Kaukázus volt. Itt az úttörő nyugatos országnak sokáig Grúzia (Georgia) számított, ahol a 2003-as „rózsás forradalommal” eltávolították az oroszbarát vezetést, és nyugatos irányvonalat vett az ország. 2008-ban még rövid háborút is vívtak Oroszországgal két szakadár régiójuk, Dél-Oszétia és Abházia maitt, amelyek lényegében Moszkva bábállamaiként működnek. (Hasonló bábállam Moldovában a Dnyeszter Menti Köztársaság.) A grúziai nyugatos fejlődés azonban a 2010-es években elakadt, és bár Oroszországgal továbbra sem lettek jóban, a ma is regnáló Grúz Álom párt alatt elkezdődött a putyini rendszer szolgai másolása. Bár hivatalosan az ország az EU-ba törekszik, a Brüsszellel való viszony az egyre autoriterebbé váló berendezkedés miatt mára teljesen befagyott, és Grúzia az Oroszország és a Nyugat közötti senkiföldjén találta magát.

A kaukázusi volt szovjet tagköztársaságok: Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán. Forrás: Getty Images

Örményország két világ határán

Más utat járt be Grúzia déli szomszédja, Örményország, amely állam posztszovjet történelmének legmeghatározóbb összetevője a szomszédos, szintén volt szovjet tagköztársaság Azerbajdzsánnal való véres konfliktus. A két kaukázusi ország közötti háborúskodás tárgya Hegyi-Karabah (oroszból vett angol nevén Nagorno-Karabakh, örményül Artszak) amely bár a Szovjetunió felbomlásakor hivatalosan Azerbajdzsán része lett, de zömében örmények lakták, akik a felbomlás idején kikiáltották a nemzetközileg senki által el nem ismert, de 2023-ig kvázi függetlenként működő Hegyi-Karabahi Köztársaságot.

A szakadár hegyi-karabahi örményeket függetlenségi harcukban aktívan segítette Örményország, mind az örmény győzelemmel végződő első, mind az azeri győzelmet hozó második hegyi-karabahi háborúban. A kőolajból és földgázból meggazdagodó Azerbajdzsán katonai ereje azonban idővel annyira felülmúlta Örményországét, hogy mikor az azeriek 2023-ban ismét támadást intéztek a szakadár régió ellen, Jereván már képtelen volt segíteni. Hegyi-Karabah két nap alatt azeri kézre került, az ott élő mintegy 100 ezer örmény pedig egy emberként menekült az anyaországba.

Az azeriekkel való konfliktus miatt a mindössze 3 milliós Örményország számára létszükséglet volt, hogy legyen egy erős katonai támogatója, és ez Oroszország volt.

Jereván követte a „nagy testvért” a posztszovjet integrációs szervezetekbe, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű katonai szervezetbe, illetve az Eurázsiai Gazdasági Unió nevű gazdasági szervezetbe is. Örményország második legnagyobb városában, Gjumriban ma is orosz katonai támaszpont működik, az ország messze legfontosabb gazdasági partnere Oroszország.

Moszkva azonban nem bizonyult hű szövetségesnek: bár a 2020-as második hegyi-karabahi háború után orosz békefenntartók érkeztek, hogy fenntartsák a tűzszünetet, ezek a katonák semmit nem tettek, amikor 2023-ban Azerbajdzsán bekebelezte a szakadár régiót.

Örményországnak azzal kellett szembesülnie, hogy hiába kötötte hozzá a sorsát Oroszországhoz, az cserben hagyta akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá. És éppen abban a dologban – Hegyi-Karabah kérdésében – ami a fő oka volt annak, hogy a nyugatos vágyak ellenére is megmaradt az orosz érdekszférában.

Örményországban Ukrajnához, Moldovához vagy Grúziához hasonlóan szintén erős a Nyugathoz tartozás vágya. Egy tavaly szeptemberben napvilágot látott kutatás szerint az örmények 69 százaléka bízik az EU-ban, 79 százalék szerint jó a viszony Örményország és az EU között, ha pedig népszavazás lenne az EU-csatlakozásról, 49 százaléknyian igennel szavaznának, és csak 14 százaléknyian nemmel.

2023-tól Nikol Pasinján miniszterelnök egyre határozottabban próbálja nyugatos pályára állítani az országot. Előbb befagyasztotta országa tagságát a KBSZSZ-ben, majd tavaly márciusban az örmény parlament törvényt fogadott el arról, hogy az ország az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni. A Donald Trump vezette Egyesült Államok felé is egyre látványosabb a közeledés. Tavaly augusztusban Trump Pasinjánnal és Ilham Alijev azeri elnökkel megállapodott egy békeszerződés kereteiben, melynek részét képezi Azerbajdzsán egy régi vágyának teljesítése, jelesül, hogy Örményországon keresztül kössék össze az ország nagyobbik részét a nahicseváni exklávéval, amelyeket Örményország Szjunik nevű tartománya választ el egymástól. Ennek a korábban „Zangezur-folyosónak” keresztelt hipotetikus szárazföldi összeköttetésnek tavaly Trump vált a „keresztapjává”, és most már a „Nemzetközi Béke és Jólét Trump-útja” (TRIPP) nevet viseli a projekt. Az elképzelés szerint ezt az Örményország déli részén – az iráni határtól nem messze – lévő kereskedelmi útvonalat az Egyesült Államok tartaná ellenőrzése alatt, miután sem az örmény fél nem bízik az azeriben, sem az azeri az örményben.

Donald Trump amerikai elnök, Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az Örményország és Azerbajdzsán közötti megállapodás aláírásán a Fehér Házban 2025. augusztus 8-án. MTI/EPA/Bloomberg pool/Nathan Howard

Idén februárban előbb J. D. Vance amerikai alelnök látogatott Örményországba (majd Azerbajdzsánba), nem olyan régen pedig, május végén, Marco Rubio külügyminiszter. Rubio Ararat Mirzoján örmény külügyminiszterrel stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a két ország között. Ehhez kapcsolódóan együttműködési megállapodás született az örmény kritikus ásványkincsekről, a Trump-folyosó fejlesztéséről, továbbá arról, hogy Washington támogatást nyújt abban Jerevánnak, hogy Örményország összes határát az örmény haderő védhesse a jövőben. Ugyanis a török és az iráni határt még ma is az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) fegyveresei védik.

Ez az egyre határozottabb nyugatos orientáció természetesen erős ellenérzéseket váltott ki az orosz vezetésből, és az elmúlt hetekben erős nyomásgyakorlás indult meg Moszkva részéről, nem függetlenül attól, hogy vasárnap parlamenti választásokat tartanak Örményországban.

A Nyugathoz és Oroszországhoz való viszony alakítja a belpolitikát

Az örmény belpolitikát egészen 2018-ig alapvetően az oroszbarát, posztszovjet politikusok határozták meg. Örményország a függetlenség 1991-es kikiáltásától kezdve 2018-ig alapvetően elnöki rendszer volt, hasonlóan a legtöbb posztszovjet tagköztársasághoz. Az elnökök és általában a politikai vezetés tagjai a Szovjetunió idején kezdték politikai pályájukat, pártvonalon futottak be politikai karriert, ráadásul nagy részük erősen kötődött Hegyi-Karabahhoz (a második és a harmadik elnök is Sztyepanakertben, a régió fővárosában született). Így Örményországban alapvetően egy félautoriter, Moszkvához szorosan kötődő rendszer épült ki, ahogy a legtöbb posztszovjet tagköztársaságban.

2018 aztán változást hozott: kitört a „bársonyos forradalomnak” nevezett demokratikus felkeléssorozat, melynek eredményeképp Nikol Pasinján került a miniszterelnöki székbe, és maga az alkotmányos rendszer is átalakult parlamentáris rendszerré, ahol az államfő már csak ceremoniális szerepet tölt be. Az 1975-ös születésű Pasinján már más generációt képvisel, mint a korábbi örmény vezetők, nem a Szovjetunió idején látott neki politikai karrierje építésének. Nem is politikusként kezdte, hanem újságíróként, és 2015-ben lépett be hivatalosan a politikai arénába az akkor alakult, Polgári Szerződés nevű párt alapítójaként. Szintén fontos különbség volt elődeihez képest, hogy Pasinján nem kötődik szorosan Hegyi-Karabahhoz – Örményország északkeleti részén, Idzsevánban született.

Pasinján külpolitikai agendája az Oroszországtól való óvatos távolodás és a Nyugathoz való lassú közeledés volt.

Már a 2020-as hegyi-karabahi háború, de főleg a 2023-as azeri invázió rámutatott arra, hogy Örményország Oroszországra nem számíthat, ezért főleg 2023 óta az óvatos egyensúlyozást felváltotta az egyre határozottabb távolodás Moszkvától, és a nyugati kapcsolatok egyre szorosabbra húzása. Utóbbinak leglátványosabb lépése az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló törvény elfogadása volt tavaly márciusban (bár formálisan azóta sem adták be csatlakozási kérelmüket).

A vasárnap esedékes parlamenti választások egyértelmű esélyese Nikol Pasinján Társadalmi Szerződés pártja, amelyet a különböző közvélemény-kutatások 30 százalék körülire mérnek.

A többi párt erősen lemaradva áll a kormányfő pártja mögött. A legnagyobb kihívó a 6 százalékra mért Erős Örményország, melynek vezetője a leggazdagabb örmény üzletember, Szamvel Karapetján. Az oroszbarát, orosz állampolgársággal is rendelkező oligarcha tavaly nyár óta házi őrizetben van, mivel a hatalom erőszakos átvételére tett utalást egy nyilatkozatában. Karapetján egyértelműen a Kreml favoritja az örményországi választásokon.

Harmadik helyre mérik Örményország második elnöke, a hegyi-karabahi születésű Robert Kocsarján pártját, az Örményország Szövetséget. Kocsarján szintén azt hirdeti, hogy az országnak erősítenie kellene Moszkvához fűződő kapcsolatait. Negyedik helyen áll a felmérésekben a szkandervilágbajnokból lett üzletember, Gagik Carukján Virágzó Örményország nevű pártja. Az oligarchának jelentős orosz üzleti kapcsolatai vannak, így az ő pártja is az oroszbarát tábort erősíti. Bár még számos másik párt akarja megméretni magát a választásokon, azoknak nincs mérhető támogatottsága, így a fő törésvonal Pasinján nyugatos pártja és a három Moszkva-barát ellenzéki párt között húzódik.

Jereván, az örmény főváros, háttérben az örmények szent hegyével, az Araráttal, amely ma már Törökországban található. Forrás: Getty Images

A felmérések azonban nagyon csalókák lehetnek, ugyanis a közvélemény-kutatók által megkeresettek mindössze 16 százaléka akart egyáltalán válaszolni, és a válaszolók csaknem fele nem nevezte meg favoritját, vagy azt mondta, még nem döntötte el, kire fog szavazni. Rengeteg tehát a „rejtőzködő” szavazó, emiatt pedig még akár nagy meglepetések is lehetnek a választásokon.

Ráadásul Pasinjánnak ahhoz, hogy érdemi haladást tudjon elérni egyik fő törekvésében, az Azerbajdzsánnal történő béke megkötésében, kétharmados többséget kellene szereznie, ugyanis ez kell ahhoz, hogy népszavazást tudjon kiíratni az alkotmány módosításáról. Erre pedig azért van szükség, mert az örmény alkotmány jelenleg említi Hegyi-Karabahot, Baku viszont ahhoz kötötte a békeszerződést, hogy a vonatkozó részt vegyék ki az alaptörvényből – ami csak népszavazással történhet meg jogszerűen.

Pasinján ezért az alkotmányozó többségre hajt, de még ennek megszerzése esetén is el kellene magyaráznia az örmény lakosságnak – amely szinte egy emberként gyűlöli az örmény keresztény kultúra nyomait Hegyi-Karabahban napjainkban is irtó azerieket –, hogy a béke érdekében örökre mondjanak le a korábban örmények által lakott régióról Azerbajdzsán kérésére. Ez tehát rettenetesen nehéz kihívásnak ígérkezik, de enélkül továbbra is megmarad a bizonytalanság az Azerbajdzsánnal való kapcsolatban, és mivel a nyugatról szomszédos Törökország is a Bakuval történő megegyezéshez köti a viszonyok normalizálását, a törökökkel is esélytelen lesz a megegyezés.

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Jelenleg mind Azerbajdzsán felől, mind Törökország felől zárva van a határ, és diplomáciai kapcsolatok sincsenek a két országgal, így a tenger nélküli Örményország földrajzilag csak Grúzia és Irán felé nyitott, ami hosszabb távon nagyon akadályozza az ország geopolitikai és kereskedelmi lehetőségeit. Ha viszont a lezárt határok megnyílnának, Örményország fontos tranzitországgá válna Közép-Ázsia és Európa között, ez pedig a gyengélkedő örmény gazdaságnak is komoly lökést adhatna, továbbá ez adna valódi lehetőséget arra a kaukázusi országnak, hogy gazdaságilag is elszakadjon Oroszországtól.

Tatev kolostora Örményország déli részén. Forrás: Portfolio

Orosz nyomásgyakorlás és beavatkozás

Ahogy azt más posztszovjet országok választásainál is láttuk – ahol valós kérdés az Oroszország és Nyugat közötti választás, például 2024-ben és 2025-ben Moldovában –, Moszkva aktívan igyekszik befolyásolni a vasárnapi örmény voksolást is. Ehhez a Kreml alapvetően kétféle eszközt használ: az egyik a politikai-gazdasági nyomásgyakorlás, a másik a választások aktív befolyásolása.

A politikai-gazdasági nyomásgyakorlás az elmúlt hetekben látványosan felerősödött.

Ennek egyik legfontosabb összetevője a kereskedelmi nyomásgyakorlás: Moszkva egészségügyi, szabályozási okokra hivatkozva felfüggesztette számos fontos örmény exportcikk bevitelét, így különböző zöldségekét és gyümölcsökét, halakét, virágokét, ásványvízét, örmény borokét és a híres örmény brandyét is.

Oroszország elővette hagyományos fegyverét, a gáz- és olajfegyvert is. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pasinjánnal történt április találkozóján felhívta az örmény kormányfő figyelmét, hogy Jereván mindössze 177,5 dollárt fizet 1000 köbméter gázért, míg Európában ez az összeg több mint 600 dollár. Május 27-én aztán már nemcsak utalgatás, konkrét figyelmeztetés is jött Moszkvából, az orosz külügyminisztériumtól: amennyiben Örményország folytatja törekvését az Európai Unióba, Oroszország egyoldalúan felmondja a földgázról, kőolajtermékekről és nyers gyémántról szóló szerződéseit. Ha ez bekövetkezne, az hatalmas csapás lenne a kaukázusi országra, tekintettel arra, hogy például földgázszükségleteinek 82 százalékát Oroszországtól kapja.

Két nappal később az Eurázsiai Gazdasági Unió-tagállamok vezetői – mínusz Pasinján – nyilatkozatot adtak ki, amelyben azt írták, Örményország nyugati integrációra való törekvése veszélyt jelent a gazdasági szövetségre nézve, következő, decemberi találkozójukon pedig felül fogják vizsgálni Jereván tagságát. Putyin arra szólította fel Örményországot, hogy tartsanak népszavazást az ország EU-s csatlakozásáról, és vigyék dűlőre, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz vagy az Európai Unióhoz akarnak-e tartozni, mert a kettőhöz együtt nem lehet. Pasinján Putyin felhívására azt válaszolta, hogy egyelőre nincs okuk referendumot tartani az EU-s csatlakozásról, mivel még be sem adták a kérelmüket, így semmi nem zárja ki, hogy továbbra is a Moszkva vezette gazdasági szervezet tagjai maradjanak. Az örmény kormányfő később azt is elmondta, hogy születésnapján, június 1-jén felhívta őt Putyin, és abban állapodtak meg, hogy a választások után Moszkvában találkoznak. Pasinján újfent megerősítette, hogy Örményország nem kíván kilépni az Eurázsiai Gazdasági Unióból.

Az orosz befolyásolás másik iránya a választásokba történő aktív beavatkozás. A Reuters külön oknyomozást végzett a témában, és nyugati hírszerzési források alapján arra jutott, hogy Oroszország akár több tízezer, Oroszországban élő örmény állampolgár utaztatását is megszervezheti Örményországba, hogy azok aztán az oroszbarát pártokra szavazzanak. (Mivel az örmény diaszpóra létszáma több mint kétszerese az anyaországban élő örményekének – csak Oroszországban 2 millió örmény él –, az örmény alkotmány csak Örményországban engedélyezi a szavazást, külföldről nem lehet a voksokat leadni.) Hírszerzési információk szerint a Kreml tavaly októberben még külön szervezetet is létrehozott az örmény választások befolyásolására Stratégiai Együttműködési és Partnerségi Igazgatóság néven. Az orosz hatóságok úgy kalkulálnak, 100 ezer szavazó utaztatása nagyjából 50 millió dollárba kerülne. Az utaztatás mellett a jól ismert orosz dezinformációs gépezet is felpörgött az örmény választásokra.

A Reuters kutatása azt is kiderítette, hogy az Egyesült Államok komolyan tart egy Pasinján elleni merényletről. A hírügynökség forrásai szerint az elmúlt években a CIA is segítette az örmény kormányfő személyi védelmét. Egy forrás szerint az amerikai hírszerzés információkkal is ellátja Pasinjánt a potenciális fenyegetésekről.

Trump és az EU is Pasinján mellé állt

Miközben Oroszország szeretné elmozdítani Örményország éléről Nikol Pasinjánt, az Egyesült Államok és az Európai Unió is kifejezte támogatását a jelenlegi nyugatos vezetés felé.

Trump saját közösségi felületén, a Truth Socialön egyértelmű támogatásáról biztosította az örmény vezetőt:

Örményország miniszterelnöke, Nikol Pasinján nagyszerű barát és vezető, aki hazáját erőssé, gazdaggá és nagyon biztonságossá teszi! Nikol teljes mértékben osztja az én elképzelésemet Örményország és az egész dél-kaukázusi régió békéjéről és fejlődéséről. (…) Nikol teljes és totális támogatásomat élvezi a 2026. június 7-én esedékes újraválasztásánál. Nikol segítségével az Egyesült Államokat, Örményországot, a Dél-Kaukázust és Közép-Ázsiát minden eddiginél magasabb szintre fogjuk emelni

– írta az amerikai elnök, majd jól ismert szlogenjét kissé módosítva hozzátette:

Make (Armenia) Great Again — MAGA!

Az Európai Unió is egyértelműen – bár nem személyesen Pasinjánhoz szólóan – letette voksát a jelenlegi örmény vezetés mellett. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön több mint 50 millió euró értékű segélycsomagot ígért Örményországnak, kompenzálásul az orosz importkorlátozások miatt kieső bevételért.

Ma Nikol Pasinján miniszterelnökkel beszéltem az Örményországot célzó orosz korlátozásokról. Ez nem más, mint gazdasági kényszerítés, ami elfogadhatatlan. Az örmény termékekre vonatkozó exportkorlátozások kiterjesztésével Moszkva a gazdasági kapcsolatokat politikai nyomásgyakorlásra használja fel. Túlságosan is jól ismerjük ezt a játékkönyvet. Ezért áll Európa szilárdan Örményország mellett

– írta von der Leyen, hozzátéve, hogy megkönnyítik egyes örmény termékek, elsősorban mezőgazdasági termékek behozatalát az EU területére.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke. Forrás: Martignoni Aurore / Európai Unió

Az örmény parlamenti választásoknak tehát önmagukon túlmutató jelentőségük lesz: lényegében a Nyugat és Oroszország csap össze a voksoláson, ráadásul a Trump alatt megosztottá váló Nyugat most egységesen – bár némileg különböző megfontolásokból – beállt Pasinján mögé. A választás egyben az örmény társadalom tesztje is, hogy helyesnek tartja-e a nyugatos változások folytatását, vagy inkább visszafordulnak, és ismét Moszkva érdekszférájának hű tagjai lesznek.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt fogadja a Kremlben 2026. június 1-jén. Forrás: MTI/EPA/AP pool/Pavel Bednyjakov