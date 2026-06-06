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Komoly orosz kötelék repült a NATO felé - Azonnal riasztották a francia légierő Rafale vadászgépeit
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Komoly orosz kötelék repült a NATO felé - Azonnal riasztották a francia légierő Rafale vadászgépeit

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A francia vezérkar közleménye szerint francia Rafale vadászgépek hat orosz repülőgépet fogtak el a Balti-tenger térségében június 2-án, a NATO balti légtérrendészeti járőrszolgálatának keretében - jelentette a Militarnyi.

A NATO felelősségi körébe tartozó balti-tengeri légtérben végrehajtott művelethez a litvániai Šiauliai légibázisról szállt fel két francia Rafale vadászgép, amelyek a 71. balti légtérrendészeti kontingens kötelékében állomásoznak ott. A pilóták mind a hat orosz repülőgépet vizuálisan azonosították, amelyek között Szu–35Sz és Szu–34-es vadászgépek, továbbá egy Szu–24-es vadászbombázó, egy Il–76-os katonai szállítógép, valamint An–12-es és An–30-as megfigyelő repülőgépek is szerepeltek.

Franciaország jelenleg a 4. vadászezred állományából négy, kétüléses Rafale B vadászgépet állomásoztat Litvániában, amelyek a balti légtérrendészeti misszió keretében teljesítenek szolgálatot. Ez a küldetés a NATO egyik kiemelten fontos védelmi feladata, amelynek

célja a szövetség légterének oltalmazása.

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A balti államok Oroszországhoz való közelsége miatt a missziónak kiemelt elrettentő szerepe van, mivel az orosz katonai gépek gyakran repülnek kikapcsolt transzponderrel és repülési terv nélkül, ami súlyosan veszélyezteti a polgári légi közlekedést.

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