Komoly orosz kötelék repült a NATO felé - Azonnal riasztották a francia légierő Rafale vadászgépeit

A NATO felelősségi körébe tartozó balti-tengeri légtérben végrehajtott művelethez a litvániai Šiauliai légibázisról szállt fel két francia Rafale vadászgép, amelyek a 71. balti légtérrendészeti kontingens kötelékében állomásoznak ott. A pilóták mind a hat orosz repülőgépet vizuálisan azonosították, amelyek között Szu–35Sz és Szu–34-es vadászgépek, továbbá egy Szu–24-es vadászbombázó, egy Il–76-os katonai szállítógép, valamint An–12-es és An–30-as megfigyelő repülőgépek is szerepeltek.

Lithuania Interception of 6 aircrafts within the Baltic air space ️ ️ Scramble of two Rafale aircraft of the Baltic Air Policing 71 detachment, based in Šiauliai , in order to escort aircrafts operating in the Baltic responsibility area. Visual… pic.twitter.com/eDMIBB7xBI https://t.co/eDMIBB7xBI — The Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) June 4, 2026

Franciaország jelenleg a 4. vadászezred állományából négy, kétüléses Rafale B vadászgépet állomásoztat Litvániában, amelyek a balti légtérrendészeti misszió keretében teljesítenek szolgálatot. Ez a küldetés a NATO egyik kiemelten fontos védelmi feladata, amelynek

célja a szövetség légterének oltalmazása.

A balti államok Oroszországhoz való közelsége miatt a missziónak kiemelt elrettentő szerepe van, mivel az orosz katonai gépek gyakran repülnek kikapcsolt transzponderrel és repülési terv nélkül, ami súlyosan veszélyezteti a polgári légi közlekedést.

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