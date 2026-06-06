Magas helyről jött a figyelmeztetés: nagy bajban lehet az atomhatalom, gyorsan lépni kell

Az Egyesült Királyságban a katonai vezetők nem elégedettek a fegyverkezés ütemével és attól tartanak, hogy London menthetetlenül lemarad a versenytársakhoz képest.

A katonai vezetők arra figyelmeztetnek, hogy a fegyveres erők modernizálásának késedelme veszélyeztetheti az ország felkészültségét a modern fenyegetésekkel szemben, beleértve az Oroszország által jelentetteket is

– írják katonai forrásokra hivatkozva.

Kiemelték, hogy kifejezetten a hosszú távú védelmi projektek miatt aggódnak, elsősorban a végrehajtás üteme problémás. E mögött a költségvetési és a finanszírozási szervek koordinációja közötti problémákat említik. Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkari főnöke szintén kifejezte aggodalmát, szerinte fel kell gyorsítani a reformokat. Hangsúlyozta, hogy az Európát érintő fenyegetettség gyorsan változik, kifejezetten Oroszországot említette, valamint a hozzá fűződő hibrid támadásokat. London a problémák kezelésére új védelmi-biztonsági megállapodásokat kíván kötni, valamint beruházásokat is bejelentettek.

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