Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Pár hétig tartott az Egyesült Államok és Izrael intenzív bombázása Irán ellen, a csapások következményei mégis hosszú évekig eltarthatnak. Az amerikai csapatok alaposan kiürítették a fegyverraktárakat, sok időbe telhet, ameddig a hadiipari óriások képesek lesznek pótolni az onnan hiányzó eszközök szükséges mennyiségét. Ezt egyre több helyen ismerik el a nyilvánosság előtt, a kimerített készleteknek ugyanakkor messzemenő következményei lehetek Washington számára, a világ más részein is meggyengülhet a nagyhatalom elrettentő képessége. Van olyan kihívó, aki csak a pillanatra vár, hogy nagyszabású katonai akciót indítson, kérdés, hogy a mostani sebezhetőség elegendő lesz-e a művelet megindításához.