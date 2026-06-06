Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Komoly orosz kötelék repült a NATO felé - Azonnal riasztották a francia légierő Rafale vadászgépeit
A francia vezérkar közleménye szerint francia Rafale vadászgépek hat orosz repülőgépet fogtak el a Balti-tenger térségében június 2-án, a NATO balti légtérrendészeti járőrszolgálatának keretében - jelentette a Militarnyi.
Elszabadult és Magyarország szomszédjában robbant fel egy ukrán drón - Néhány méteren múlt a hatalmas katasztrófa
Egy irányíthatatlanná vált ukrán katonai tengeri drón (USV) hatolt be a romániai Konstanca kikötőjébe június 5-én, pénteken reggel, majd mintegy 6,5 kilométert tett meg a kikötő belső vizein, mielőtt aktiválódott volna az önmegsemmisítő mechanizmusa. Az eset komoly biztonsági aggályokat vet fel a stratégiai fontosságú kikötő védelmével kapcsolatban - jelentette a Defence Express.
Fordult a kocka a frontvonalon: három éve nem látott sikereket mutatnak fel az ukrán erők
Májusban az ukrán védelmi erők 120 négyzetkilométerrel több területet szereztek vissza, mint amennyit az orosz csapatok elfoglaltak, ráadásul mindezt a háború kezdete óta példátlan intenzitású harcok, több mint hétezer összecsapás közepette. A közlemény szerint ilyen 2023 óta nem fordult elő - írta a Militarnyi.
Kis országban készülődik a nagy összecsapás a Nyugat és Oroszország között – Trump, von der Leyen és Putyin is megtette tétjeit
Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Örményországban, ahol a tét jóval túlmutat a belpolitikán: az ország jövőbeli geopolitikai orientációjáról is dönthetnek a szavazók. Nikol Pasinján miniszterelnök kormánya 2023 óta egyre határozottabban távolodik Moszkvától, miután Oroszország cserbenhagyta Jerevánt a hegyi-karabahi válságban, és az ország az EU-tagságot, valamint az Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködést tűzte ki célul. Moszkva gazdasági nyomásgyakorlással, importkorlátozásokkal és a választások aktív befolyásolásával próbálja megakadályozni a nyugatos fordulatot, miközben Donald Trump és az Európai Unió egyaránt Pasinján mellé állt. A voksolás így a Nyugat és Oroszország közötti nagyhatalmi vetélkedés újabb frontjává vált a posztszovjet térségben.
Egyre jobban megalázzák Putyint: úgy néz ki, a szeme láttára tarolják le a szentpétervári flottát
Ukrajna újabb nagyszabású dróncsapást hajtott végre az orosz haditengerészet és hadiipar létesítményei ellen a Szentpétervár környéki régióban, az ukrán határtól mintegy ezer kilométerre. A támadás hajójavító üzemeket, egy tengeralattjáró-fegyverzetet fejlesztő kutatóintézetet és egy haditengerészeti fegyverraktárat is érintett. A támadás pikantériája, hogy még mindig zajlik a városban a Szentpétervári Gazdasági Fórum. - közölte az United24.
Kimondta Oroszország: egyetlen célja volt a közel-keleti konfliktusnak, egészen más, mint amit eddig gondoltunk
Igor Szecsin, a Rosznyefty vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon élesen bírálta az Egyesült Államok közel-keleti politikáját, és arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárása az amerikai energiavállalatoknak kedvez, miközben súlyosan destabilizálja a globális energiapiacokat.
Ukrajna színt vallott: az övék volt a titokzatos fegyver, bocsánatot kértek NATO országától
Végre pont került a talány végére, ugyanis Kijev elismerte, hogy valójában hozzájuk tartozott az ismeretlen drón – közölte a Kyiv Independent.
Rohamtempóban fejlődik az ukrán hadiipar, de van egy súlyos gyenge pontja
Bár Ukrajna védelmi ipara továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a kínai alkatrészekre, az elmúlt években megkezdődött a beszállítói láncok földrajzi diverzifikációja, derül ki az RBC-Ukrajina összefoglalójából.
Magas helyről jött a figyelmeztetés: nagy bajban lehet az atomhatalom, gyorsan lépni kell
A Reuters értesülései szerint Európa egyik legerősebb országában attól tartanak, hogy lemaradnak a versenytársak mögött a katonai fejlesztések terén.
Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem ellenzi, ha Ukrajna és Oroszország az Egyesült Államok közvetítése nélkül kezdene tárgyalásokat a háború lezárásáról - számolt be a Kyiv Post.
Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató
Pár hétig tartott az Egyesült Államok és Izrael intenzív bombázása Irán ellen, a csapások következményei mégis hosszú évekig eltarthatnak. Az amerikai csapatok alaposan kiürítették a fegyverraktárakat, sok időbe telhet, ameddig a hadiipari óriások képesek lesznek pótolni az onnan hiányzó eszközök szükséges mennyiségét. Ezt egyre több helyen ismerik el a nyilvánosság előtt, a kimerített készleteknek ugyanakkor messzemenő következményei lehetek Washington számára, a világ más részein is meggyengülhet a nagyhatalom elrettentő képessége. Van olyan kihívó, aki csak a pillanatra vár, hogy nagyszabású katonai akciót indítson, kérdés, hogy a mostani sebezhetőség elegendő lesz-e a művelet megindításához.
Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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