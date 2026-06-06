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Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Globál

Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Portfolio
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Ukrajnán áll, hogy rendezze a problémát, ami a Varsóval való kapcsolat megromlásához vezetett; ha ez nem történik meg, Lengyelország és Kijev kapcsolata innentől fogva tisztán üzleti lesz – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma este. Közben mindkét oldal azt állítja, hogy a másik fél egyre súlyosabb háború felé tart. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország egyre közvetlenebbül fenyegeti a kelet-európai országokat, a Kremlben kijelentették: az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok miatt „folytatódik az Egyesült Államok belesodródása” a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktuális eseményeivel.
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Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem ellenzi, ha Ukrajna és Oroszország az Egyesült Államok közvetítése nélkül kezdene tárgyalásokat a háború lezárásáról - számolt be a Kyiv Post.

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Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját
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Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató

Pár hétig tartott az Egyesült Államok és Izrael intenzív bombázása Irán ellen, a csapások következményei mégis hosszú évekig eltarthatnak. Az amerikai csapatok alaposan kiürítették a fegyverraktárakat, sok időbe telhet, ameddig a hadiipari óriások képesek lesznek pótolni az onnan hiányzó eszközök szükséges mennyiségét. Ezt egyre több helyen ismerik el a nyilvánosság előtt, a kimerített készleteknek ugyanakkor messzemenő következményei lehetek Washington számára, a világ más részein is meggyengülhet a nagyhatalom elrettentő képessége. Van olyan kihívó, aki csak a pillanatra vár, hogy nagyszabású katonai akciót indítson, kérdés, hogy a mostani sebezhetőség elegendő lesz-e a művelet megindításához.

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Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató
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Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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